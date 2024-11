Torna la Casa di Babbo Natale

Natale si avvicina e il Comune di Agropoli si prepara a tornare ad essere la meta ideale per chi cerca l’atmosfera magica delle feste. Partiti i lavori di installazione a cura di ‘OPVS impresa sociale’, presieduta da Nicola Perillo, nel parco “Liborio Bonifacio” in via Taverne, della Casa di Babbo Natale e delle decorazioni artistiche a tema.

Il parco pubblico si trasformerà in un incantevole Villaggio di Babbo Natale, dal 22 novembre al 6 gennaio, con un’organizzazione ormai collaudata e pensata per il comfort dei visitatori. All’interno del villaggio anche quest’anno, si potrà passeggiare tra i suggestivi mercatini di Natale, scoprire l’area food, pattinare su una pista di ghiaccio ecologica, usufruire dell’area giochi pensata per i più piccoli e, soprattutto, esplorare la grande Casa di Babbo Natale, un’attrazione a misura di famiglie sempre molto apprezzata grazie all’incontro con Babbo Natale e alla possibilità di scattare una foto insieme a lui. Gli elfi ballerini accompagneranno grandi e piccini tra le immense stanze della casa: l’Ufficio Postale da cui inviare la propria letterina, la fabbrica dei giocattoli e, infine, la sala del trono.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Si tratta di un progetto nato nel 2017 che sta crescendo sempre di più e che attira ogni anno tantissime persone. Anche stavolta Babbo Natale è pronto ad accogliere proprio qui ad Agropoli i bambini e le loro famiglie per vivere la magia delle festività in uno splendido scenario pensato per intrattenere e coinvolgere la comunità e i visitatori».

L’assessore al turismo e agli eventi, Roberto Apicella, aggiunge: «Tanta allegria e divertimento grazie anche alle parate dei sogni, con personaggi e principesse Disney e Marvel, che rendono l’atmosfera ancora più magica. Voglio ringraziare la grande macchina organizzativa che è partita e tutti coloro che ogni anno, insieme all’amministrazione, rendono possibile l’ottima riuscita del progetto».

