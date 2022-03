Torna la rassegna letteraria “Culturalmentre” il programma di marzo della web tv di Nati per scrivere

Viareggio – Nuovo appuntamento, anche a marzo, con “Culturalmentre”, la web tv intelligente, rassegna di incontri letterari virtuali promossa dalle associazioni “Nati per scrivere” e “L’Ordinario”, da anni attive sul territorio per promuovere cultura.

“Culturalmentre” propone varie rubriche che vanno “in onda” in diretta Facebook, tutti i mercoledì del mese, come un aperitivo da gustare in compagnia, pur rimanendo a distanza. Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, arte, fantastico e folclore.

Ecco il calendario degli appuntamenti di marzo 2022:

2 marzo, alle ore 18.30 – Leggendando: terzapuntata dedicata alle streghe del folclore italiano, con la presentazione del libro “Streghe d’Italia”, antologia di racconti fantastici edita da NPS Edizioni. Alessio Del Debbio, curatore del volume, dialoga con alcune autrici che hanno partecipato al progetto: Elena Mandolini, Miriam Palombi, Monica Serra e Daniela Tresconi, in compagnia della blogger Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”.

9 marzo, alle ore 21.00 – Verso il festival: “Renata, dalla Polonia a Lucca Città di Carta seguendo l’arte”. Intervista a Renata Oftinowska, che anche nel 2022 sarà ospite del festival “Lucca Città di Carta”, per esporre le sue creazioni: illustratrice, narratrice e grafica, si occupa di comunicazione visiva e collabora con molti professionisti nel processo della campagna di comunicazione delle loro attività. Ha scelto di fare l’illustratrice perché vuole rendersi utile attraverso l’arte, creando opere che trasmettano valori e idee per far crescere e arricchire gli esseri umani.

16 marzo, alle ore 18.30 – Intervista all’autore: ospite lo scrittore e giornalista fiorentino Mirko Tondi, che presenterà il suo romanzo “Era l’11 settembre” (NPS Edizioni), un’originale e intimistica rivisitazione del giorno che sconvolse il mondo. Conducono Alessio Del Debbio, presidente di “Nati per scrivere”, Luciana Volante, vicepresidentessa, e Massimiliano Bellavista, scrittore.

23 marzo, alle ore 18.30 – Intervista all’autore: ospite Alessandra Leonardi, scrittrice romana, che presenta il suo nuovo romanzo storico “Cinisca di Sparta”, edito da Montag Edizioni, dedicato a un’eroina greca. Intervista a cura di Alessio Del Debbio, presidente di “Nati per scrivere”, di Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”, e Sara Valentino, del blog “Septem Library”.

30 marzo, alle 18.30 – Verso il festival: Una speciale anteprima di un evento in programma al festival Lucca Città di Carta il 24 aprile. La scrittrice Maria Pia Michelini presenterà il suo nuovo libro “Baffo folletto, ogni storia un dispetto” (NPS Edizioni), storie per bambini con protagonisti streghe e folletti, illustrate da Silvia Talassi, con l’accompagnamento musicale della band Joe Natta e le Leggende Lucchesi.

Il progetto “Culturalmentre” va in onda, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i mercoledì. Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte.

Com. Stam.