MICAM Milano è pronto a tornare in formato digitale: dall’8 marzo all’8 maggio si apriranno ancora una volta le porte virtuali di MICAM Milano Digital Show una proposta completa e concreta, che permetterà agli operatori di fare business da ogni parte del mondo.

Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand e oltre 53.000 prodotti presentati, con la partecipazione di oltre 2500 buyer internazionali, MICAM Milano Digital Show porterà le tendenze del prossimo autunno/inverno 21/22 e tutte le novità del calzaturiero di qualità a contatto con il mercato.

Attraverso MICAM Milano Digital Show si dà vita ad una piattaforma in cui aziende e compratori potranno incontrarsi e confrontarsi in modo semplice ed efficace. I buyer potranno scoprire le proposte merceologiche in un ambiente di facile fruizione, richiedere connessione ai brand, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e finalizzare gli ordini direttamente in piattaforma. Di contro, i brand internazionali del settore potranno godere di canali privilegiati di promozione verso la community mondiale di MICAM Milano per acquisire nuovi contatti, invitare direttamente in piattaforma i propri clienti e customizzare le proposte in collezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. Il tutto per un’esperienza a vantaggio del business.

Per Siro Badon, Presidente MICAM e Assocalzaturifici: “Il momento è ancora difficile ma dobbiamo cercare di cogliere le opportunità. Come MICAM e come Associazione è nostra intenzione continuare a stare al fianco delle aziende calzaturiere grazie a MICAM Milano Digital Show. Stiamo lavorando sul rafforzamento dei contenuti attraverso MICAM X e su una migliore fruizione della piattaforma guidando buyer ed espositori passo dopo passo. La piattaforma è diventata rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità mondiale del calzaturiero. La pandemia – aggiunge Badon – ha di fatto accelerato la digitalizzazione del nostro comparto, aggiornando il modo di fare commercio. Siamo d’altro canto consci che non possiamo abbandonare la manifestazione tradizionale in presenza perché il contatto fisico, il confronto dal vivo fra operatori è imprescindibile per il nostro settore. Siamo infatti già al lavoro per una nuova edizione tradizionale di MICAM dal 19 al 21 settembre che, sono certo, segnerà una rinascita ed una ripresa per il calzaturiero globale che, orgogliosamente e con forza, da sempre, rappresenta il meglio del made in Italy nel mondo”.

Accanto all’offerta merceologica, non mancheranno gli eventi di contenuto, anch’essi virtuali, grazie a MICAMX, il laboratorio di MICAM dedicato all’innovazione e alle proposte all’avanguardia nel mondo del calzaturiero. MICAMX completerà l’esperienza virtuale offerta da MICAM rappresentando un ponte ideale tra il presente e il futuro del settore e mettendo a valor comune le esperienze di tutti gli operatori della filiera.

Speaker di primo piano ed esperti si confronteranno su sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario denso di incontri, workshop ed eventi che animeranno MICAM Milano Digital Show dall’8 marzo all’8 maggio 2021.

UN’ANTEPRIMA SULLE NUOVE TENDENZE

Un’anticipazione sul carattere delle calzature che saranno protagoniste dell’offerta di MICAM Milano Digital Show ma anche sui trend che si potranno scoprire attraverso gli incontri di MICAMX sono le tendenze svelate da WGSN in esclusiva per MICAM.

Secondo l’analisi sociologica e di stile di MICAM e WGSN sulle tendenze per la prossima stagione, la sostenibilità diventa un imperativo non più emendabile, con numerose proposte sempre più orientate al riciclo e al riuso dei materiali. Ma, mentre gli obiettivi della sostenibilità riflettono la concretezza, altri trend parlano della volontà di evadere dalla realtà, riscoprendo la storia e il mito, ma anche esorcizzando le paure del momento attraverso motivi ultraterreni e ricchi di personalità che non sfigurerebbero sul set di un film dell’orrore.

Le tendenze sono state categorizzate in tre temi chiave, individuati come Conscious Clarity, Phantasmagoria e New Mythologies.

La sostenibilità è diventata una regola. Per questo, gli occhi sono puntati su prodotti longevi che superano il concetto di stagionalità e trend e testimoniano una nuova Conscious Clarity.

Si introduce così un vero e proprio culto del limite, ispirato alla corrente del “limitarianism” che punta a una redistribuzione di diritti e ricchezze tra i popoli.

L’incertezza dei tempi ha spinto anche verso la fuga dal reale e dal quotidiano alla ricerca di scenari alternativi creando stili horror sempre più diffusi nei prodotti. È la voglia di… Phantasmagoria. Obiettivo: esorcizzare le paure del momento, controllando con l’estetica e il gusto anche i temi più estremi e difficili.

Infine, i materiali naturali sono al centro di suggestive New Mithologies, insieme ai colori dell’autunno: la potenza dell’antichità influenza il design, ricostruisce miti e leggende del passato in una nuova era, come i designer guardano indietro per slanciarsi in avanti.

MICAM PREMIATO INFLUENCER DI CREATIVITA’

La campagna MICAM in Wonderland, realizzata da MM Company con l’accounting di Laureri Associates per MICAM Milano, ha ricevuto un altro prestigioso premio: una menzione d’onore dall’IDA International Design Award 2020 “per l’eccellente design e la straordinaria originalità nell’ambito degli eventi”.

Oggi ciò che vince nel mondo dei social media – afferma Tommaso Cancellara AD di MICAM Milano – è una narrazione complessa e composita che accompagna l’utente, anche se appartenente ad un ambito professionale B2B, in una narrazione attraente. Grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e alla serie di brevi short-film diretti da Daniele Scarpa, abbiamo accompagnato i nostri follower in una vera e propria esperienza a 360°, che ha integrato i loro smartphone con la fiera fisica. Lo scopo era trasportare il pubblico all’interno del set e coinvolgerlo, ampliandone l’esperienza.

La menzione dell’IDA si aggiunge alla vittoria dell’ICMA Award, per un vero e proprio palmares che vede MICAM protagonista e influencer di una nuova creatività.

IL BUSINESS NEL CALZATURIERO SI MUOVE

MICAM, dunque, non si ferma ma insegue lo stile e si fa digitale per esprimerlo al meglio. L’appuntamento per buyer ed espositori è quindi dall’8 marzo all’8 maggio 2021 su MICAM Milano Digital Show.

#micam #micamtales #strongertogether

Com. Stam.