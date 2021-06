Ritornano a Trapani gli incontri di lettura ad alta voce “Nati per Leggere” con un evento dal titolo “ InChiostro… favole e meraviglie”.

L’evento prevede tre diversi appuntamenti dove le bibliotecarie e le volontarie del gruppo NpL di Trapani accoglieranno i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie per leggere insieme e in allegria racconti, favole e albi illustrati. Si parte giovedì 17 giugno alle 17.30 con “Risate a fior di pelle” in una location d’eccezione, il Chiostro dell’ex Convento di San Domenico, che farà da eco alle storie speciali di NpL in tutti e tre gli appuntamenti. Il secondo incontro di lettura dal titolo “Girotondo delle emozioni” si terrà giovedì 24 giugno sempre alle ore 17.30. Si conclude giovedì 1 luglio alle 17.30 con “Uno per tutti, e tutti per uno!” il motto dell’amicizia che oggi assume un significato ancora più ampio, ossia la speranza e la gioia di ritrovarsi insieme dopo mesi di lontananza.

Questi incontri di lettura fanno parte delle attività del progetto NpL del Comune di Trapani, che aderisce all’omonimo programma nazionale di promozione della lettura in famiglia ai bambini di età prescolare ed è promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), dall’ACP (Associazione Culturale Pediatri) e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino). Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Gli incontri avverranno nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19. Quindi la partecipazione è consentita ad un massimo di 15 bambini più un accompagnatore. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio prenotarsi contattando la Biblioteca Fardelliana al numero 0923.21540 o via e-mail a: agata.giuliano@bibliotecafardelliana.it, specificando nome, cognome , età del bambino e recapito telefonico. Per gli adulti è obbligatorio indossare la mascherina

Com. Stam.