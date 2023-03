Torna “NYCANTA”, il Festival della Musica Italiana a New York, a coordinare le selezioni a partire dal 27 marzo per l’Italia e l’estero lo show man Sasà Taibi

E’ il riconoscimento del talento italiano nel mondo. Giunto alla 15° edizione, il celebre concorso canoro NYCANTA, organizzato dall’associazione culturale italiana di New York (www.associazioneny.com) presieduta dall’imprenditore, operatore culturale e mecenate commendatore Tony Di Piazza, avvia in tutto il mondo, a partire da oggi, le selezioni dei cantanti al concorso. Il grande e atteso Festival della Musica Italiana di New York è rivolto a cantanti, cantautori, gruppi, duo e autori con brani inediti. I partecipanti saranno valutati da una giuria composta da esperti del panorama musicale, culturale e dello spettacolo. Sul palco gareggeranno 10 artisti, di cui 5 provenienti dagli Usa e da altri continenti e 5 dall’Italia. Il vincitore porterà a casa un premio in denaro e altre opportunità offerte dall’associazione culturale italiana di New York.

A coordinare le operazioni di selezione dei concorrenti, sia in Italia che all’estero, lo show-man palermitano ed editore radiotelevisivo di RTA Sasà Taibi.



Al “NYCANTA” non sono mai mancati ospiti di prestigio, tra i quali cantanti come Fausto Leali, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Ron, Pupo, Paolo Vallesi, Diodato, Arisa, Anna Tatangelo, Massimo Di Cataldo, Gianni Nazzaro, Enrico Ruggeri, i Collage, Sandro Giacobbe, Bobby Solo, Wilma Goich, Clementino, Nashley, Frankie Hi-Ring Mc, per citarne solo alcuni.

Quest’anno la finale del concorso si terrà domenica 8 ottobre 2023 presso l’ Oceana Theater di Brooklyn.

Presidente di giuria, in questa edizione 2023 sarà il celebre produttore, conduttore e talent scout, Claudio Cecchetto e saranno resi noti a breve anche i nomi di tanti altri ospiti d’eccezione. Si riconferma anche per questa edizione la messa in onda radiotelevisiva su Rai Italia.

Anche quest’anno il NYCANTA si terrà il giorno prima del Columbus Day, giornata dell’italianità negli Usa,

che viene celebrata a New York con una parata sulla famosa 5 th Avenue, a Manhatthan. L’associazione culturale italiana di New York, costituita da personalità di successo del mondo dell’impresa e delle istituzioni italo-americane di New York, organizza numerose iniziative, anche benefiche negli Usa e in Italia.



Informazioni, regolamento e procedure per le iscrizioni, sono disponibili online sul sito ufficiale www.nycanta.com.



“La manifestazione – dichiara il patron Tony Di Piazza – è un’occasione di incontro e di svago, ma soprattutto un importante veicolo per la salvaguardia della cultura italiana da tramandare ai nostri figli e nipoti nati e cresciuti lontano dall’Italia, e per favorire l’interscambio tra le comunità italiane nel mondo. E’ inoltre – aggiunge Di Piazza – un’occasione per promuovere l’Italia, la cultura e lo stile di vita degli italiani, attraverso una delle più importanti e apprezzate forme d’arte,

espressione autentica del Bel Paese: la musica, in cui l’Italia eccelle da sempre in ogni genere, dall’opera alla musica classica, dalla sinfonica alla cameristica, dalla leggera al pop, dal folk

al jazz”.



A chiusura del Festival, il prestigioso Galà dell’Associazione Culturale Italiana di New York lunedì 9 ottobre presso “Russo’s on the Bay” con piatti tipici italiani preparati da chef provenienti dall’Italia. A conclusione, le premiazioni e i riconoscimenti a coloro che si sono distinti nella comunità italiana nel corso dell’anno.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

www.nycanta.com

Com. Stam.