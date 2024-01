Torna Padel Trend Expo all’Allianz MiCo di Milano dal 19 al 21 gennaio 2024

Benvenuti alla grande festa del padel cresce l’attesa per la seconda edizione e per i tanti super ospiti presenti sold out a livello di espositori con 120 stand e 145 aziende presenti sono attesi 25.000 visitatori

Venerdì si inaugura con il Brasiliano Pablo Lima “El Canon de Porto Alegre” una delle leggende di questo sport presenti le migliori academy e coach a livello internazionale primo convegno nazionale sulla traumatologia da padel allo stand FITP sarà esposta la Coppa Davis appena vinta

Milano: Tra pochi giorni a Milano si parlerà ancora del grande padel e si alzerà il sipario di questa tanto attesa kermesse rivolta a tutta la community del padel.

Dopo il successo dello scorso anno con l’edizione numero “zero” che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori sui6 campi allestiti per l’occasione, torna Padel Trend Expo, il primo grande evento Internazionale dedicato interamente alla filiera di questo sport che continua la sua crescita in modo costante, potendo oggi registrare circa 3.300 club e 8.900 campi sul territorio nazionale (fonte Osservatorio Mr Padel Paddle) con oltre 1 milione di praticanti.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio delComune di Milano, la “fiera” intrattenimento si preannuncia ancora più ricca di ospiti top e di tantissimi contenuti, potendo anche contare su un “sold out” a livello di spazi espositivi, con oltre 120 stand dove fare shopping e 145 aziende di ogni settore, che presenteranno le ultime novità sulle racchette, abbigliamento, accessori, palle, costruzioni di campi e coperture, manti, personalizzazioni e allestimenti club, tecnologia, app, motori di ricerca, siti di settore, viaggi, turismo, salute e tanto altro da scoprire.

Quello che succederà dal 19 al 21 gennaio all’Allianz MiCo, a due passi dal quartiere modaiolo di Citylife, sarà una 3 giorni da vivere ancora una volta a ritmi battenti e che permetterà ai numerosi visitatori attesi da tutto il mondo, di immergersi in un’esperienza da ricordare.

TOP ATTIVITA’ SPORTIVE E SPECIAL GUEST La kermesse, che vedrà un programma ricchissimo, spazierà dalle gettonatissime Academy Internazionali che saranno di altissimo livello, quali M3 Padel Academy, Sanyo Academy, Cepac Padel Academy, PadelMBA, Rapha Nadal Academy, Royal Padel Academy, SPH e MVM, alle consuete esibizioni e show dei tantissimi top players come Pablo Lima, Mati Diaz, Mike Yanguas, Javier Garrido, Momo Gonzalez, Gonzalo Rubio, Teodoro Victor Zapata, Javier Ruiz González, Lucas Bergamini, Martin Pineiro, Tolito Aguirre, Alvaro Cepero, Fernando Poggi, Tito Allemandi, Federico Deep Nazar, Gaston Malacalza, Pedro Melendez Amaya, Carlos Perez Cabeza, Josè David Sanchez Serrano, Gemma Triay, Eli Amatrian, Veronica Virseda, Carolina Orsi, Lorena Vano, Sofia Saiz e Denise Hoefer, per terminare con le clinic rivolte al pubblico tenute da top coach di fama mondiale, tra cui Juanjo Gutierrez, Manu Martin, Claudio Gilardoni, Martin Echegaray, Maxi Castellote, Alberto Ruiz, Marcela Ferrari e Gustavo Spector.

Come fu lo scorso anno, saranno ancora tanti gli eventi sui campi che coinvolgeranno personaggi del cinema, dello spettacolo, della radio, della tv, della musica e della moda, oltre alle immancabili partite tra ex stelle del calcio, tennis, basket, volley e rugby.

Da mettere in agenda:

HAN-GAR EXHIBITION con la partecipazione Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Alessandro Budel e Massimo Gobbi, si svolgerà venerdì alle ore 12.00.

RADIO DEEJAY con “Padel like a Deejay” con alcuni dei talent della radio, come Rudy Zerbi, Gianluca Gazzoli, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Federico Pecchia e Davide Damiani che giocheranno sul campo centrale sabato dalle 12.00 alle 13.00, coinvolgendo anche il pubblico insieme agli amici di Che fatica la vita da bomber. Radio Deejay sarà presente in tutti e tre giorni di Expo con intrattenimento dal palco, gadget e tante sorprese.

PRO VIP LUXURY PICKLEBALL, con Gennaro Di Napoli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Stefano Meloccaro, Antonio Cabrini ed i migliori giocatori italiani di pickleball,che si daranno battagliasabato alle ore 12.00.

PADEL FOR THE CURE BY KOMEN ITALIA, Associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, evento che si svolgerà sabato alle ore 13.00, in cui si confronteranno, Eleonora Daniele, ambassador Komen Italia in coppia con Fernando Orsi, ex portiere di calcio, commentatore sportivo e papà di Carolina, contro l’ex calciatore Zibi Boniek che giocherà con Maribel Nadal, direttore marketing della Rafa Nadal Academy.

LEGENDS PADEL EXPERIENCE BY PADEL CORPORATION,con la presenza di Gianluca Zambrotta, Nelson Dida, Denise Hoefer e Ienia Monti, si svolgerà sabato alle ore 15.00.

TOP PADEL EVENTS BY CUPRA con la presenza di Francesco Coco, Gianluca Basile, Gianmarco Pozzecco, Claudio Coldebella, Piero Montecchi, Giacomo Galanda, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Maria Elena Camerin, Claudio Galli, Matteo Daolio, Paul Griffen e Matteo Barbini, si giocherà sabato alle ore 16.00.

Nazionale Italiana Artisti TV for Rise Against Hunger, con la partecipazione dell’ambassador Claudia Peroni, mentre in campo troveremo Valentina Barbieri, Thomas Basilico, Federica Bertoni, Alex De Santis, Sarah Maestri, Davide Paniate e tanti altri che sono ancora top secret, da scoprire sabato alle ore 16.00.

CUPRA X-PADEL, domenica alle ore 13.00, tra CityPadel Milano, di Demetrio Albertini e Padel Club Tolcinasco di Nicola Amoruso e Alessandro Budel.

LUXURY PADEL X-TRES CUP con Esteban Cambiasso, Marco Parolo, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Andrea Barzagli, Papu Gomez, German Denis e Riccardo Maspero, vi aspetta domenica alle ore 15.00.

Non mancherà l’inclusione con gli eventi nazionali ed internazionali del padel in carrozzina, che sempre di più si sta diffondendo anche in Italia e la novità del Pickleball che sta spopolando negli States. Uno spazio significativo sarà dedicato ai convegni con un palinsesto di sicuro interesse ospitato al primo piano del padiglione, all’interno dell’Inspiration Hub, tra cui l’importante Convegno Nazionale sulla Traumatalogia da Padel. Padel Trend Expo, sarà anche una significativa vetrina per il settore b2b, considerato che già lo scorso anno generò un volume di affari stimato nelle 3 giornate di oltre 10 milioni di euro e proprio in questa ottica l’edizione di quest’anno avrà un respiro ancora più internazionale. Infine non poteva mancare l’Istituto per il Credito Sportivo quale partner istituzionale dell’evento. La banca pubblica, da oltre 70 anni al servizio dello Sport, sarà presente con uno stand dedicato per illustrare i finanziamenti agevolati rivolti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche per favorire lo sviluppo del Padel. Grazie al sostegno di ICS, migliaia di giovani atleti e professionisti hanno avuto la possibilità di allenarsi e sfidarsi in circoli e campi sempre più moderni e inclusivi.

INSPIRATION HUB

Benessere, trend e innovazione sono il filo conduttore degli appuntamenti previsti nella seconda edizione dell’Inspiration Hub per rispondere alle esigenze della community, analizzando concretamente lo scenario nazionale e internazionale nei vari contesti, strutture, risorse e servizi. Tre giorni per informarsi e confrontarsi con gestori di club, sanitari, medici, esperti, sportivi, campioni. I talk e convegni proposti tra i quali segnaliamo: venerdì alle ore 10:00 “Il Club del Futuro” dove evidenzieremo la necessità di offerte sportive sempre più differenziate e competitive, così come l’importanza di una gestione strategicamente specializzata e qualificata per la garanzia di un successo a lungo termine dei Circoli. Alle ore 17:00 “Pickleball mania” con lanci editoriali legati allo sport americano che sta facendo registrare un andamento esponenziale nell’apertura di nuovi campi nel territorio italiano: uno al giorno! Sabato 20 sarà l’occasione ideale per approfondire le cause e porre l’accento su come evitare che si verifichino i traumi derivanti dal giocare a padel, sottolineare l’importanza della scelta di attrezzature, indumenti ma anche della differenza di impatto derivante dalla tipologia della superficie del terreno di gioco. Lo faremo con i più grandi player dei vari settori e specialisti, esperti di scienze motorie, alimentazione e molto altro per il “Primo Convegno nazionale sulla Traumatologia da Padel”. Concluderemo la giornata con esperti e campioni presenti per condividere le proprie esperienze e fornire consigli preziosi per una pratica consapevole e sicura di questo sport. Domenica alle ore 11:00 un singolo appuntamento firmato da Playtomic per l’annuncio di una big news!

LE ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

Confermata anche per il 2024 l’importante partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che per l’occasione esporrà al proprio stand la mitica Coppa Davis appena conquistata a Malaga. Anche in questa seconda edizione, la FITP, oltre a concedere il patrocinio, svolgerà diverse attività propedeutiche e agonistiche sul campo numero 1 a lei riservato, grazie anche alla collaborazione degli istruttori dell’ISF, garantendo ancora una volta la sua presenza istituzionale e promuovendo l’evento attraverso i propri canali, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i numerosi tesserati e affiliati. Si spazierà dai corsi didattici per gli studenti delle scuole elementari medie superiori, attraverso dimostrazioni e spiegazioni dei colpi base, proprio per iniziare a muovere i primi passi nel padel, alle esercitazioni tattico e tecniche rivolte ai bambini delle scuole padel FITP che hanno già acquisito le basi di questo sport. Da non perdere gli importanti eventi firmati FITP quali il progetto Wheelchair dedicato all’inclusione, il Content Creator Super Tiebreak con la partecipazione degli under e le finali dello storico torneo amatoriale TPRA. Infine, per i tanti neofiti e curiosi delle scuole medie superiori, non poteva mancare il battesimo del pickleball, nuova specialità di racchetta che sarà introdotta da maestri qualificati della Federazione, attraverso mini corsi e partite amatoriali ospitate su 2 campi presenti in fiera.

PADEL E INCLUSIONE, UN BINOMIO SEMPRE PIÙ FORTE

Molti sono stati gli eventi nel 2023 che si sono svolti sotto l’insegna dell’inclusione sociale e la seconda edizione sarà ancora più ricca di contenuti. Si inizierà con in campo gli atleti con disabilità motoria dell’Unità spinale dell’ospedale Niguarda di Milano per far provare la nuova carrozzina da padel APTA realizzata per le esigenze dei circoli e degli atleti per proseguire con l’evento europeo di Padel Mixto. A difendere il titolo dello scorso anno, gli spagnoli Oscar Agea e Marcos Cambronero; per l’Ucraina Oleksandr Morzhuk, mentre per l’Italia in campo la coppia vincitrice dell’evento italiano 2023 della ASD Ecopadel formata da Massimo Malizia e Roberto Punzo. Chiude l’evento la rappresentante della Fondazione Entain, che sostiene da anni l’inclusione sociale e il superamento di certe barriere economiche, che rappresenterà in campo l’Inghilterra con una partecipazione in campo a testimoniare la vicinanza e la collaborazione all’interno del progetto Mixto. All’interno del contenitore Padel Mixto si svolgerà anche la Masterclass dedicata agli istruttori da tutta Italia per condividere e presentare le Best Practice consolidate per la promozione della disciplina che vede sullo stesso campo atleti con e senza disabilità in coppia e costruire il programma di sviluppo nei circoli del 2024. A chiudere la tre giorni di inclusione, si terranno infine le fasi finali dell’Inclusive Padel Tour, evento riservato a giocatori con disabilità motoria organizzato dall’atleta paralimpico Alessandro Ossola.

Da segnalare anche la bella iniziativa “Palla al Centro” della Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS destinata agli adolescenti e giovani adulti in corso di attuazione presso l’Istituto per i minorenni Cesare Beccaria, grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto nel luglio 2020 con il Tribunale per i minorenni di Milano e con il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia. Nata per contrastare l’isolamento dei ragazzi entrati nel circuito penale, vedrà la presenza di una rappresentanza sabato 20 gennaio all’evento, in collaborazione con uno dei nostri player ospiti Carlos Pérez Cabeza, che già nel recente passato ha dedicato grande attenzione ai ragazzi con lezioni e racconti di vita sulla sua carriera.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO

Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili

“A poco più di un mese dalle appassionanti sfide di Milano Premier Padel P1 con i migliori giocatori e le migliori giocatrici al mondo, il padel torna protagonista in città con la seconda edizione di Padel Trend Expo. Una kermesse che ambisce a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra città. Oltre a essere un punto di riferimento per le aziende che operano nei settori dell’abbigliamento, dell’attrezzatura e dell’impiantistica del padel, anche quest’anno Padel Trend Expo coinvolgerà i tanti milanesi e i turisti che praticano e amano questo sport. Dimostrazioni e tornei organizzati all’Allianz MiCo nei prossimi giorni regaleranno momenti di svago e di intrattenimento da non perdere”.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

Gianni Milan, Vice Presidente Vicario con Delega al settore Padel

“Siamo lieti di collaborare, anche quest’anno, all’organizzazione di Padel Trend Expo, una manifestazione che già nel 2023, al suo numero “zero”, coinvolse decine di migliaia di appassionati. Con gli organizzatori di Next Group condividiamo la mission: sostenere la crescita di questa meravigliosa disciplina, e farlo con una fiera internazionale che per tre giorni metta sotto lo stesso tetto oltre un centinaio di aziende in rappresentanza di tutta la filiera, ci sembra un modo vincente. La Federazione italiana tennis e padel, che mi onoro di rappresentare, garantirà la sua presenza istituzionale, ma non solo: avremo un programma di attività, tornei ed esibizioni che coinvolgeranno i nostri asset federali, una rappresentativa del nostro settore giovanile e i ragazzi delle scuole lombarde”.

NEXT GROUP

Marco Jannarelli, Presidente

“Desideravamo essere i pionieri in Italia nell’organizzazione di un’Expo dedicato interamente al padel, e così è stato. Un’avventura partita due anni fa con una prima edizione nel gennaio 2023 che ci ha visto accogliere oltre 18.000 visitatori e che da subito ha riscosso il consenso da parte di tutti gli addetti ai lavori e degli appassionati, oltre al supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel e del Comune di Milano che ringrazio per aver confermato il loro patrocinio anche per questa seconda edizione, che si preannuncia ancora più ricca di contenuti ed opportunità per il pubblico. Sarà un altro imperdibile long weekend di sport, shopping, business, intrattenimento, spettacolo, inclusione e convegni, dove gli appassionati avranno l’opportunità di immergersi nella magica atmosfera di Padel Trend Expo, partecipando attivamente anche alle numerose attività programmate sui 6 campi da padel e 2 da pickleball appositamente allestiti, che già nella prima edizione, tra clinic e prove racchette, hanno coinvolto oltre 2.000 partecipanti”.

PADEL TREND

Luigi Spera, Managing Director

“Il numero “zero” di Padel Trend Expo è stato un evento straordinario, caratterizzato da contenuti di grande valore che hanno conferito al nostro format una affermata credibilità fin dall’inizio. Un evento dalla doppia matrice che è stato pensato per emozionare, intrattenere, divertire ed anche informare, attraverso un significativo programma sportivo e convegnistico, ma anche quale potente catalizzatore e trampolino ideale per le aziende che vogliono promuovere i rispettivi prodotti anche in chiave b2b su mercati domestici e nuove aree di sviluppo internazionale in cui il padel e il pickleball si stanno sviluppando particolarmente, come gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Cina e il Regno Unito. Ringrazio la FITP ed il Comune di Milano per essere ancora una volta al nostro fianco e da parte nostra, siamo sempre più convinti che grazie al nostro impegno costante i visitatori avranno nuovamente l’opportunità di vivere e raccontare un’esperienza unica nel suo genere”.

Foto Da sinistra_ Luigi Spera (Managing Director Padel Trend Expo) – Martina Riva (Assessore Sport-Turismo-Politiche Giovanili Comune MIlano) – Marco Jannarelli (Presidente Next Group)

Com. Stam. + foto

Com. Stam. + foto