La massima competizione europea del calcio femminile torna in diretta in tutto il mondo su DAZN e YouTube;

L’Allianz Stadium di Torino ospiterà i due match in casa delle bianconere. La prima sfida contro il Chelsea il 13 ottobre alle ore 21;

Oltre ai 61 incontri in calendario, DAZN presenta esclusivi contenuti extra e nuovi format di approfondimento dedicati alla Women’s Champions League;

Continua l’impegno della piattaforma per garantire maggiore visibilità alla competizione e aumentare la popolarità del calcio femminile.

Milano, 11 ottobre 2021 – Il 5 ottobre è entrato nella storia del calcio femminile: la Women’s Champions League è tornata sul campo da gioco.

Tutte le 61 partite previste della competizione sono disponibili in diretta mondiale su DAZN e gratuitamente sul nuovo canale YouTube della piattaforma di streaming, interamente dedicato alla UEFA Women’s Champions League.

Dopo la prima giornata, che ha visto Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid esordire con una vittoria, il 13 ottobre alle ore 21, le ragazze del mister Montemurro affronteranno la loro prima partita in casa contro il Chelsea all’Allianz Stadium di Torino. La partita ha in serbo per i tifosi una serata di grande spettacolo, in campo e sugli spalti.

Per questo speciale ritorno della UEFA Women’s Champions League, una conduzione tutta al femminile con Diletta Leotta e Giorgia Rossi e a bordocampo Federica Zille; il commento è affidato a Pierluigi Pardo, “la” voce del calcio in Italia, insieme alla seconda voce tecnica di Marta Carissimi, ex calciatrice e pilastro del calcio femminile italiano.

Per DAZN, il calcio femminile è passione, determinazione e carisma: garantirne una maggiore visibilità e aumentarne la popolarità, raggiungendo un pubblico sempre più ampio, è una delle mission del brand. Un obiettivo reso possibile anche grazie al supporto della partnership con YouTube che per la prima volta offre a tutti i fan e appassionati di calcio la visione delle partite dell’intera stagione in un unico posto e gratuitamente.

Con l’impegno di dare sempre più visibilità al calcio femminile, DAZN trasmetterà – oltre alle partite live – anche esclusivi contenuti extra e nuovi format che raccontano questo emozionante sport a tutto tondo, dalle storie dei club fino a quelle delle calciatrici, le vere protagoniste del gioco.

Serie “We All Rise” – oltre alle partite in diretta, DAZN presenta la nuova serie “We ALL Rise With More Eyes” che debutta sul canale YouTube della piattaforma, dedicato alla UEFA Women’s Champions League. La serie, in partnership con adidas, presenta 6 episodi trasmessi in anteprima durante l’intervallo delle partite in ogni settimana nelle fasi a gironi. Ogni puntata racconta le storie dei protagonisti del calcio femminile, tra cui calciatrici professioniste, allenatori, club, e molti altri ancora, nella cornice di sei città europee. Le loro voci ed esperienze convergono insieme per raccontare in prima persona la storia del calcio femminile con le loro città, rivelando allo spettatore come questo sport non sia solamente un fenomeno passeggero.

Game of the Week – durante l’intera UEFA Women’s Champions League, DAZN si recherà ogni settimana in una delle città coinvolte per il Game of The Week, il format consente uno sguardo ravvicinato su tutti gli aspetti del gioco del calcio. Game of the Week vedrà, a turno, volti iconici del pallone e del mondo dello sport e dello spettacolo. Gli spettatori saranno trasportati oltre il campo e dietro le quinte insieme ai loro giocatori preferiti.

Più Calcio Non Stop sui social – DAZN tiene aggiornati tutti i fan con un flusso costante di contenuti che mostrano gli highlights delle partite e molto altro. Sia su Instagram sia su Twitter, @DAZNfootball condividerá con i tifosi i momenti migliori e quelli più salienti, i commenti, le clip e le reazioni delle partite, con l’obiettivo di offrire un’equa visibilità al calcio femminile.

Calendario delle partite

Giornata 2

Mercoledì 13 ottobre



– Wolfsburg vs Servette (18:45), Paris Saint-Germain vs WFC Kharkiv (18:45)

– Juventus vs Chelsea (21:00), Real Madrid vs Breidablik (21:00)

Giovedì 14 ottobre



– HB Køge vs Barcelona (18:45), Bayern München vs Häcken (18:45)

– Arsenal vs Hoffenheim (21:00), Lyon vs Benfica (21:00)

Giornata 3

Martedì 9 novembre



– Servette vs Chelsea (18:45), WFC Kharkiv vs Breidablik (18:45)

– Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00), Juventus vs Wolfsburg (21:00)

Mercoledì 10 novembre



– Barcelona vs Hoffenheim (18:45), HB Køge vs Arsenal (18:45)

– Benfica vs Häcken (21:00), Lyon vs Bayern München (21:00)

Giornata 4

Mercoledì 17 novembre



– Hoffenheim vs Barcelona (18:45), Häcken vs Benfica (18:45)

– Bayern München vs Lyon (21:00), Arsenal vs HB Køge (21:00)

Giovedì 18 novembre



– Wolfsburg vs Juventus (18:45), Breidablik vs WFC Kharkiv (18:45)

– Real Madrid vs Paris Saint-Germain (21:00), Chelsea vs Servette (21:00)

Giornata 5

Mercoledì 8 dicembre



– Servette vs Wolfsburg (18:45), WFC Kharkiv vs Paris Saint-Germain (18:45)

– Chelsea vs Juventus (21:00), Breidablik vs Real Madrid (21:00)

Giovedì 9 dicembre



– HB Køge vs Hoffenheim (18:45), Häcken vs Bayern München (18:45)

– Arsenal vs Barcelona (21:00), Benfica vs Lyon (21:00)

Giornata 6

Mercoledì 15 dicembre



– Bayern München vs Benfica (18:45), Lyon vs Häcken (18:45)

– Barcelona vs HB Køge (21:00), Hoffenheim vs Arsenal (21:00)

Giovedì 16 dicembre



– Real Madrid vs WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain vs Breidablik (18:45)

– Juventus vs Servette (21:00), Wolfsburg vs Chelsea (21:00)

Dopo la fase a gironi, i quarti di finale si svolgeranno a marzo, le semifinali ad aprile e la finale di campionato a maggio.

