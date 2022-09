Torna Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!

Meg Rosoff, Susie Morgenstern, Pera Toons, Manlio Castagna, Teresa Porcella, Maria Chiara Di Giorgio, Irene Penazzi… vi sveliamo i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla seconda edizione del Festival della lettura organizzato dalla libreria indipendente Il Giardino Incartato di Roma

In programma il terzo weekend di settembre, da venerdì 16 a domenica 18, la seconda edizione di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! sarà una vera e propria festa della lettura e delle storie più amate e ricercate da bambini e ragazzi. Tre giorni di presentazioni, laboratori, mostre, letture, giochi e spettacoli “in giardino”, che torneranno ad animare uno dei quartieri più multiculturali e popolari della città, Il Pigneto.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, le ideatrici della manifestazione, Barbara Ferraro e Cecilia Mancini, libraie de Il Giardino Incartato, libreria indipendente romana con sede in via del Pigneto 303/c, confermano l’impegno nel chiamare a raccolta i nomi più rilevanti della letteratura contemporanea per bambini e ragazzi per offrire un calendario di incontri di altissimo profilo.

Hanno confermato la loro presenza due firme internazionali prestigiose:

la scrittrice statunitense Meg Rosoff, vincitrice, tra gli altri, del rinomato premio inglese Carnegie Medal e l’americana naturalizzata francese Susie Morgenstern, che ha scritto oltre 200 libri ed è pubblicata dalle più grandi case editrici francesi.

Tra gli autori più attesi dai giovani lettori, Pera Toons, Manlio Castagna, Patrizia Rinaldi, Giuliana Facchini e Valeria Gargiullo,esordiente dalla periferia romana che con il suo intenso Mai stati innocenti (Salani editore), testimonia le difficoltà del vivere e crescere ai margini. A Ucci Ucci arriveranno inoltre illustratori e illustratrici dal talento straordinario come Maria Chiara Di Giorgio, Irene Penazzi, Andrea Alemanno e Silvia Molteni;e l’attore e doppiatore Daniele Fior, voce narrante principale degli audiolibri Locomoctavia. Non mancheranno scrittrici e professioniste di spicco nel panorama dell’editoria per ragazzi italiana, come Teresa Porcella, Barbara Servidori, Carla Ghisalberti, Barbara Ferraro e Marina Petruzio.

Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! ruoterà ancora una volta attorno al libro come vettore principe di conoscenza, di indipendenza e di sviluppo di autonomia di pensiero. Durante la manifestazione troveranno spazio anche momenti di intrattenimento musicale e spettacoli aperti a tutti.

“Visto il successo riscontrato lo scorso anno abbiamo deciso di spingerci ancora un po’ più su. Giacomino e la sua temeraria scalata sulla pianta di fagioli sono ormai diventati il nostro esempio, per cui, entusiaste, abbiamo deciso di dare al festival un respiro quanto più internazionale possibile, per offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, l’occasione di incontrare autrici di grande fama e bravura, che noi stesse non vediamo l’ora di conoscere dal vivo! E poi abbiamo calibrato momenti di grande spasso con altri di tenerezza, sempre di scambio e cura” (Barbara Ferraro e Cecilia Mancini)

IL GIARDINO INCARTATO – LIBRERIA PER BAMBINI E RAGAZZI

La libreria Il Giardino Incartato è nata nel 2011 uscendo dal cassetto dei progetti in cui era stata coccolata per anni, ed è cresciuta tra i palazzi di Via del Pigneto, a Roma, un quartiere pieno di mamme e papà curiosi, strabordanti di idee e di dinamismo, capaci di associarsi, ritrovarsi, condividere e fare rete per rendere la città un posto a misura d’uomo e di bambino, riattivando quelle modalità di scambio che più facilmente si ritrovano in realtà piccole e che sono così indispensabili al benessere.

Il Giardino Incartato seleziona e propone libri di piccole case editrici indipendenti, ma anche libri di grandi case editrici, che con alcuni titoli continuano a scommettere sull’editoria di qualità.

La libreria promuove quella letteratura per ragazzi capace di generare domande e accendere luci in stanze del pensiero poco visitate, e rendere partecipi dell’emozione che nasce quando testo e illustrazioni risuonano in armonia grazie al lavoro accurato di autori e illustratori.

Poi ci sono i giochi prediletti per i materiali (carta e legno), il gusto un po’ retrò e la capacità di proporre modi creativi, buffi, partecipativi di stare tra bambini, o ragazzi, e con loro.

Alla guida del Giardino Incartato ci sono Barbara Ferraro e Cecilia Mancini, con la collaborazione di Carla Colussi e Alessandra Franciosini, quest’ultima ideatrice dei disegni e dell’immagine grafica della libreria.

www.ilgiardinoincartato.com

Libreria Il Giardino Incartato

Via del Pigneto 303/c

00176 – Roma

0696045437

ilgiardinoincartato@alessandrobonetti

