Tornano le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa dal 4 al 6 novembre 2024

1.300 presenze, oltre 700 tra docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia iscritti a panel, laboratori e seminari

Proiezioni e incontri con registi, attori e case di distribuzione per presentare i film in uscita destinati al pubblico delle scuole. Tra i registi in sala: Cécile Allegra, Michele Placido, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia, Margherita Ferri, Pasquale Scimeca

Tornano, per il secondo anno consecutivo, le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2024, promosse da Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Ministero della Cultura in collaborazione con l’Anec, Associazione nazionale esercenti cinematografici, la cui organizzazione rientra tra le attività previste dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

L’iniziativa si svolgerà il 4, 5 e 6 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, già teatro della prima edizione, con un calendario di appuntamenti rivolti soprattutto a docenti, dirigenti scolastici e DSGA, nonché a operatori del settore, e con alcune proiezioni che saranno estese al pubblico fino ad esaurimento posti (con prenotazione alla mail comunicazione.cips@istruzione.it). L’organizzazione delle giornate a Palermo è affidata anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Statale “Giuliana Saladino”.

In programma: masterclass, seminari, laboratori ed anteprime nazionali che trasformeranno per 3 giorni i Cantieri Culturali alla Zisa in una grande “Città del Cinema per la scuola” portando a Palermo esperti del settore, attori, registi, case di produzione e distribuzione.

Oltre 1.300 presenze, 700 dirigenti scolastici e docenti di tutt’Italia a cui il programma è dedicato e 550 studenti delle scuole Palermitane che assisteranno alle proiezioni di “Focus Palermo” e del film Il Ragazzo dai Pantaloni rosa.

La tre giorni si aprirà il 4 novembre alle ore 15:00 con la cerimonia inaugurale al Cinema De Seta promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

Poi, alle 16:30, il via alla presentazione dei film per le scuole in uscita a cura del Circuito Cinema Scuola, e delle case di produzione e distribuzione Universal Pictures e Warner Bros con la proiezione del film di animazione di quest’ultima: Buffalo Kids di Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García (Spagna 2024, 93’), nelle sale a partire dal 31 ottobre.

Alle 20:30, in anteprima nazionale, la proiezione di “Criature”(Italia 2024) di Cécile Allegra con Marco D’Amore, tratto dall’omonimo romanzo di Allegra.

In programma anche altri film in uscita. Martedì 5 novembre alle ore 14:30, Eterno visionario di Michele Placido (Italia, Belgio 2024 | 112’), sulla figura di Luigi Pirandello, in sala dal 7 novembre con 01 Distribution. A Palermo, arriveranno per l’occasione il regista Michele Placido e gli attori Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti, tra i protagonisti del cast che interverranno al dibattito dedicato al film.

Sul grande schermo del De Seta alle ore 21:00 anche Familia di Francesco Costabile (Italia 2024, 120’), film vincitore del premio “Cinema for Unicef 2024”e tra i titoli in uscita per la scuola a cura di Medusa e alla presenza in sala dell’attore Francesco Di Leva.

E ancora, mercoledì 6 novembre alle ore 11:30, Il ragazzo dai pantaloni rosa, di Margherita Ferri (Italia 2024 | 123’) sulla storia di Andrea Spezzacatena, il 15enne morto suicida a causa del bullismo a scuola. Ferri sarà presente in sala e al dibattito successivo insieme al giovane attore protagonista Samuele Carrino.

Diverse le novità di quest’anno, a partire dal “Red Carpet al Contrario”, su cui sfileranno docenti e studenti premiati per i lavori realizzati nell’ambito dei progetti CIPS, Cinema per la scuola, in varie categorie. I migliori progetti selezionati saranno presentati nella mattinata del 6 novembre e premiati durante la cerimonia di chiusura delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, nel pomeriggio del 6 novembre.

Altra novità il Focus Palermo con proiezioni e incontri al Cinema De Seta aperti a studentesse e studenti delle scuole e dedicati ai temi dei diritti e della legalità, in collaborazione con l’associazione Libera e la Rete per la cultura antimafia nella scuola.

Si inizia il 5 novembre con la proiezione di Il Giudice e il Boss (Italia, 2024) di Pasquale Scimeca che, dopo Placido Rizzotto, torna con questo film a occuparsi di vittime di mafia meno conosciute, soprattutto tra i giovani, come il giudice Cesare Terranova con il fedele maresciallo Lenin Mancuso. Il regista parteciperà a seguire anche ad un dibattito insieme al presidente del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini e al teologo Don Cosimo Scordato.

Il 6 novembre alle ore 09:30 sarà la volta del film Giuliana Saladino: come scrive una donna di Andrea Zulini, Laura Schimmenti, Marco Battaglia e Gianluca Donati. Anche in questo caso seguirà un talk con i registi, Marcello Sorgi, editorialista del quotidiano La Stampa e Matteo Di Figlia, docente di Storia all’Università di Palermo.

Sempre al Cinema De Seta, nella stessa giornata (ore 14:30) si svolgerà anche l’incontro dal titolo “Non c’era solo IDDU: la lotta alla mafia è una scelta culturale” con Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, autori e registi di uno dei film più applauditi all’ultimo Festival del Cinema di Venezia: Iddu – l’Ultimo Padrino che racconta da un’angolazione originale, la fine della latitanza del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro.

Articolati i panel formativi che vedranno in cattedra fondazioni, associazioni, esperti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura per formare sull’educazione all’immagine e sui vari aspetti dell’audiovisivo docenti, dirigenti scolastici e personale della scuola: dalla comprensione all’utilizzo didattico degli strumenti dell’audiovisivo, Social e Intelligenza Artificiale comprese. 11 le lezioni in programma tra panel e laboratori a cura di: Fondazione Sistema Toscana e Mediateca Lanterne Magiche; Cinemovel Foundation; Fondazione Cineteca di Bologna; Fondazione Cineteca di Bologna; Associazione Culturale Zalab; Ente Autonomo Giffoni Experience; Agis Lombardia; Associazione culturale Playtown Roma; Museo del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo; ACES-Sdc; IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association); Fondazione Cineteca Italiana Milano.

Previsti anche 2 seminari: il primo a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura dedicato agli operatori di educazione visiva a scuola; il secondo sulla gestione amministrativa e contabile dei progetti del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIM e MIC.

Main media partner delle Giornate Nazionali del Cinema Per la Scuola: il magazine online Cinecittà News

Il programma completo su www.giornatecinemascuola.it/