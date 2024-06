TORNEO DI PADEL – OLTRE IL GIOCO

Giovedì 6 giugno 2024 presso il Padel Club Tolcinasco

Milano, Italia – i 12 migliori giocatori di padel al mondo, sia uomini che donne, insieme alle stelle del calcio internazionale parteciperanno alla seconda edizione del Kyrrex Pro/Am, l’evento più esclusivo e unico nel suo genere in Italia.

Beneficienza Il montepremi totale di 20.000 euro sarà devoluto in beneficenza, in parte alla fondazione di Andriy Shevchenko “Football for Ukraine” per supportare e aiutare a realizzare i progetti di ricostruzione e assistenza della martoriata Ucraina e in parte saranno destinati alla fondazione scelta dalla coppia vincitrice del torneo. Ma non finisce qui, perché 1.000 euro saranno assegnati alla associazione Bionic People di Alessandro Ossola e altri 1.000 a Giuseppe Galliano in

rappresentanza del Circolo Canottieri Aniene, per il progetto “padel paraolimpico”.

Kyrrex Pro/Am: Qui Sport e Tecnologia si incontrano

Kyrrex Pro/Am rappresenta l’esplosiva fusione tra sport e tecnologia. Professionisti e amatori si uniranno per divertirsi insieme, condividendo momenti di sport, ma soprattutto la passione per il padel. Questo torneo unico mette in campo 12 campioni mondiali di padel insieme a star internazionali del calcio, incarnando perfettamente i valori di inclusione, collaborazione, innovazione e alto coinvolgimento promossi da Kyrrex.



Cena di Gala

Dopo il torneo, la serata proseguirà con una cena di gala presso il rinomato ristorante argentino El Porteño Prohibido. Durante la cena, saranno premiati alcuni partecipanti che si sono distinti per meriti speciali durante il torneo. Seguirà una asta benefica, dove in palio saranno assegnate tutte le maglie dei protagonisti dell’evento. Un’altra simpatica e utile iniziativa che andrà ad arricchire il già ricco montepremi di 20.000 euro messo a disposizione da Kyrrex Pro/Am e i 2.000 euro delle donazioni.



Padel Ambassadors Kyrrex

I partecipanti al torneo sono davvero il meglio del “pianeta padel”: Paula Josemaria Martin,

Marco Cassetta, Martin Di Nenno, Arturo Coello, Momo González, Coki Nieto, Martita Ortega,

Javi Garrido, Simone Iacovino, Alejandra Alonso e Martina Parmigiani.

Special Ambassadors

Anche la presenza di Nicola Amoruso e Cristian Panucci come Special Ambassadors, ormai icone di questo sport certificherà l’alta qualità dell’evento.



Football Stars

Tra le stelle del calcio che parteciperanno all’evento ci saranno leggende come Andriy Shevchenko, Francesco Totti, Papu Gomez, Vincent Candela, Mark Iuliano, Antonio Cassano,

Samir Handanovic, Demetrio Albertini, Diego Perotti, Ronald De Boer e Nelson Dida.

di Manuela Bresciani