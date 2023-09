Torre Grande, Nuoto in acque libere Fisdir: i Delfini Blu fanno il pieno di medaglie

Si è svolto in Sardegna, nelle cristalline acque di Torre Grande in provincia di Oristano, il I Campionato Italiano Assoluto in acque libere Fisdir, riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

Un evento partecipato e coinvolgente che ha visto la partecipazione di 43 atleti provenienti da tutta Italia e che ha visto tra i suoi protagonisti anche gli atleti della delegazione Fisdir Sicilia.

L’evento, organizzato dalla società Sea Scout, promosso dal dinamico delegato regionale Carmen Mura e dal responsabile nazionale del nuoto in acque libere Giuseppe Andreana, ha coinvolto numerosi partecipanti da tutta Italia che si sono cimentati in tre tipi di gare: 150, 600 e l’impegnativa 1500 metri.

“Abbiamo avuto l’onore di accogliere il primo campionato italiano assoluto in acque libere – ha dichiarato Carmen Mura, delegato regionale Fisdir Sardegna – e un plauso va particolarmente alla società organizzatrice Sea Scout. Sono felicissima per la corposa partecipazione di 43 atleti, non solo sardi, ad una disciplina che, generalmente, non ha grandi numeri e questo mi rende ancora più soddisfatta. L’ambiente mare aperto è sempre molto rischioso – ha precisato Mura – e la buona riuscita di un evento simile non è mai scontata, ma è andata bene perché ci siamo trovati di fronte a dei grandi atleti come i Delfini Blu e Igor Catalano. Tra la Sicilia e la Sardegna – ha concluso – c’è da sempre un feeling che, in questa occasione, si è rafforzato e non posso che esserne felice”.

La compagine palermitana dei Delfini Blu, ha raggiunto eccellenti risultati ottenendo due titoli italiani con le medaglie d’oro di Alessio Casalicchio nei 600 metri e Riccardo Lucà nei 150 metri. Hanno raggiunto prestigiosi piazzamenti sul podio anche Eros Negro, argento nei 1500 metri, Nicolò Bonsignore argento nei 600 metri, Chiara Siragusa argento nei 150 metri ed ancora due bronzi con Valeria Capizzi e Nicolò Pace rispettivamente nei 150 maschili e femminili.

“I tecnici Blasco e Davide Di Maio, Riccardo Guaresi e Gregorio Messina – riferisce Marina Bellomo, presidente della ASD Delfini Blu Palermo – hanno iniziato la preparazione in pieno agosto per arrivare preparati all’importante impegno sportivo e sono molto soddisfatti. Le gare a mare – prosegue – rappresentano una sfida particolarmente impegnativa, serve una base di buona preparazione atletica necessaria per sostenere le distanze, e le correnti che rendono inevitabilmente più complesso il nuoto a mare rispetto a quello in piscina. È necessario, inoltre, saper gestire l’ orientamento per rispettare correttamente i passaggi dai punti boa del campo gara. Le gare sono state avvincenti – conclude Bellomo – con atleti di ottima levatura ed un nutrito pubblico che ha calorosamente accolto, con i dovuti tributi, tutti i partecipanti al loro traguardo”.

Settimo posto assoluto per Igor Catalano (ASD Project Diver – Disabili no Limits) conquistato con la determinazione, la tenacia ed il sorriso contagioso che da sempre contraddistinguono l’atleta ennese.

Com. Stam. + foto FISDIR