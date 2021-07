Cestistica Torrenovese comunica la firma di Donato Vitale, playmaker classe 1998 lo scorso anno a Bisceglie. Nonostante la giovane età, Vitale è un playmaker estroverso e con tanta esperienza, capace sia di realizzare punti pesanti ma abile anche a trovare passaggi chiave aprendo il campo e servendo i propri compagni mettendoli in ritmo.

Nato a Santa Maria Capua Vetere il 14 Giugno di 23 anni fa, debutta nel 2013 in Serie B alla Stella Azzurra Roma con cui gioca tre stagioni ad una media di quasi 8 punti a partita. Nel 2016-2017 firma a Torino, formazione militante in Serie A, che lo manda in doppio tesseramento a Borgomanero (C Gold) dove realizza 12.6 punti in sole 6 partite. Le ottime prestazioni lo portano a Ravenna, in Serie A2, poi alla Viola Reggio Calabria, Cento (5 punti e 2.1 assist di media) ed infine, lo scorso anno, a Bisceglie dove gioca la migliore stagione della sua carriera chiudendo a 10.1 punti, oltre 2.7 assist a partita ed un high di 18 punti contro Reggio Calabria nella vittoria per 71-69 il 6 gennaio scorso.

VITALE 🗣️: «Ho scelto Torrenova perché mi sono sentito fortemente voluto da una società che avevo sfiorato anche in passato. Essere “corteggiato” fa sempre piacere, quindi non ho praticamente avuto dubbi sulla Cestistica e sono contento di aver accettato, non vedo l’ora di iniziare. A Bisceglie, poi, l’anno scorso ho giocato per tutto l’anno con Matteo Santucci, che mi ha parlato benissimo della città e dell’ambiente societario togliendomi tutti i dubbi. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e sono sicuro che faremo benissimo con tutti i miei nuovi compagni di squadra».

Com. Stam.