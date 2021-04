Torrenova lotta ma non riesce ad uscire vincitrice dal PalaMG KVIS di Piadena nella seconda trasferta consecutiva a distanza di 5 giorni.

Nel recupero della 1° Giornata della Seconda Fase del Girone B del campionato di Serie B, la squadra di coach Bartocci rimane a contatto fin dalla palla a due arrivando fino al -1 a poco più di 120 secondi dalla fine, ma esce battuta per 87-80. Non sono bastati i 18 punti di Di Viccaro, la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Bolletta, i 12 punti di Gloria – uscito per 5 falli – e gli 11 di Perin.

Corona Platina Piadena – Fidelia Torrenova 87-80 (22-19, 44-34. 61-57)

Corona Platina Piadena: Strautmanis 17 (8/10, 0/4), Giovara 17 (2/7, 3/5), Motta 17 (5/6, 1/4), Tinsley 16 (1/2, 4/12), Chinellato 13 (4/8, 1/4), De Bettin 7 (3/7, 0/3), Ferrazzi (0/1), Trevisi, Cavagnini ne, Malaggi ne. Coach: Perucchetti

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 18 (0/3, 5/11), Bolletta 14 (3/9, 2/6), Gloria 12 (6/9), Perin 11 (1/1, 3/7), Ferrarotto 9 (2/3, 1/2), Mazzullo 6 (3/4), Lasagni 5 (1/1, 1/2), Galipò 3 (1/2, 0/3), Klanskis 2 (1/1), Saccone ne. Coach: Bartocci

4 punti di Gloria aprono il match di Torrenova, poi Giovara, De Bettin e Strautmanis portano sul +5 i locali. È ancora Gloria a sbloccare la Fidelia, con Chinellato che risponde a Bolletta e Lasagni per il 12-10 al 4’. I soliti Chinellato e Gloria muovono il punteggio delle due formazioni, poi Di Viccaro, Perin e Tinsley trovano le bombe iscrivendosi alla gara per la parità a quota 18. Motta e Chinellato issano Piadena al +4, infine Di Viccaro chiude il primo quarto sul 22-19. Ferrarotto e Klanskis aprono il secondo parziale riportando al -1 la Cestistica, Giovara e Tinsley rispondono per la squadra di casa. Bolletta piazza la bomba del pari, Motta ribatte con la stessa moneta e poi dalla media segna il +5. Lasagni e Ferrarotto riportano sotto Torrenova con due bombe dalla lunga distanza, poi 4 punti di Strautamins firmano il 36-32 locale. La Fidelia soffre l’intensità locale, così Chinellato e Tinsley trovano le triple del +8, nonostante Bolletta dalla lunetta muova il punteggio della Cestistica, poi Motta firma il +10 con cui si chiudono i primi 20’. Galipò e Strautmanis aprono il secondo tempo, Gloria scollina in doppia cifra e Bolletta riporta al -6 gli ospiti. Piadena soffre sotto le plance, così ancora Gloria realizza da sotto mentre Tinsley e Di Viccaro si copiano dalla lunga distanza per il 49-45 al 25’. Mazzullo riporta Torrenova al -2, Giovara e Tinsley sbloccano i locali, Bolletta dalla media, Giovara da 3 allunga infine Perin e Di Viccaro dalla lunga distanza firmano il 61-57 di fine terzo quarto. Di Viccaro firma il -2 in avvio di ultimo parziale con una tripla ed un gioco da 4 punti (fallo subito su tiro da 3), ma Motta, Strautmanis, Tinsley e De Bettin rispondono tenendo avanti Piadena di otto lunghezze. Perin da 3 accorcia, Strautmanis e Mazzullo realizzano, Ferrarotto ruba e va al ferro per il -1, 76-75, a 2’30” dalla fine. Piadena però non molla e con Motta e Giovara si riporta a 6 punti il distacco tra le due squadre, distanza che di fatto chiude il match.

Com. Stam.