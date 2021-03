Chiude al settimo posto in classifica la Prima Fase di campionato la Fidelia Torrenova di coach Peppe Condello, che al PalaPadua di Ragusa viene battuta dai padroni di casa per 77-59. La Cestistica, con capitan Di Viccaro a mezzo servizio e recuperato in extremis, impatta male la gara e non riesce a recuperare il pesante distacco con cui si va all’intervallo lungo.

Nel secondo tempo, infatti, Torrenova ha un altro piglio e gioca completamente alla pari, ma l’esperienza della Virtus Kleb tiene a bada il tentativo di rimonta della Fidelia. Non bastano i 16 punti di Galipò, i 10 di Gloria e Klanskis e una quasi doppia doppia di Bolletta (8 punti e 14 rimbalzi). Torrenova tornerà in campo tra due weekend, nell’importante scontro diretto importante a Piadena, prima formazione del Girone B2 (anch’essa a quota 8 punti) che la squadra di coach Condello affronterà nella Seconda Fase.

Virtus Kleb Ragusa – Fidelia Torrenova 77-59 (21-10, 44-24, 58-44)

Virtus Kleb Ragusa: Mastroianni 16 (2/7, 3/6), Ianelli 15 (5/13, 1/4), Iurato 14 (5/7, 0/1), Sorrentino 13 (1/3, 2/5), Canzonieri 10 (2/2, 2/2), Salafia 6 (3/5), Stefanini 2 (1/2, 0/1), Chessari 1 (0/5, 0/3), Simon, Idrissou, Ferlito ne, Dinatale ne. Coach: Bocchino.

Fidelia Torrenova: Galipò 16 (2/9, 3/5), Gloria 10 (4/9), Klanskis 10 (2/3, 2/2), Perin 8 (2/9, 1/4), Bolletta 8 (1/5, 0/1), Lasagni 7 (2/9, 0/2), Di Viccaro (0/1), Ferrarotto, Mazzullo, Saccone ne. Coach: Condello.

Si segna poco in avvio, con Galipò e Perin che rispondono a Sorrentino e che provano a mettere subito tanta intensità per il 14-8 al 6’. Gloria sblocca la Fidelia dopo qualche minuto di impasse, ma Salafia, Iurato e Mastroianni allungano al +11 a fine primo quarto, 21-10. Torrenova è trasparente in avvio di secondo quarto e ad approfittarne sono Stefanini e Iurato che fanno scappare la squadra di casa al +18. Sono Gloria e Galipò a interrompere l’emorragia della Cestistica, poi Bolletta e Lasagni si iscrivono al match per il 32-18. Sorrentino con 5 punti in fila riporta Ragusa a distanza di sicurezza, Galipò prova ad accorciare dalla lunetta ma altri 5 punti di Canzonieri portano la partita all’intervallo lungo sul 44-24 per Ragusa. Al rientro dagli spogliatoi Torrenova firma un break di 11-3 in avvio firmato da Lasagni, Klanskis e Galipò per il -12. Mastroianni e Ianelli dalla lunga distanza sbloccano Ragusa, poi Klanskis non vuole mollare e piazza la seconda bomba della sua gara ed ancora Mastroianni dalla lunetta tiene a debita distanza la Cestistica. È Perin a chiudere il terzo quarto sul 58-44, con una tripla che tiene in leggerissima scia la Fidelia. Bolletta apre l’ultimo parziale con quattro tiri liberi consecutivi, ma Torrenova segna col contagocce e Ragusa trova canestri chiave che tengono a bada la rimonta degli ospiti.

