Torna al Pala LuxorBuilding la Fidelia Torrenova, che domani – domenica 24 ottobre – alle ore 18, ospiterà la Meta Formia. La squadra di coach Bartocci è reduce da due successi consecutivi ed ha dimostrato carattere e qualità nella trasferta di scorsa settimana al PalaPoli di Molfetta.

Sarà dunque una partita importante per entrambe le formazioni: Torrenova vuole continuare il momento positivo, Formia vuole trovare la prima vittoria in campionato.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Rosa Anna Nucera di Cosenza e Matteo Migliaccio di Catanzaro: palla a due alle ore 18.

PRECEDENTI – Quella tra Torrenova e Formia sarà una “prima assoluta” tra le due squadre.

EX – Non ci sono ex all’interno dei roster delle due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Bartocci e dell’esterno Thomas Tinsley.

Coach Bartocci: «Nonostante siamo reduci da due vittorie consecutive, abbiamo affrontato un’altra difficile settimana di allenamenti, dovendo gestire la situazione infortuni. Contro Formia con sarà una partita scontata o facile: dovremo metterci concentrazione massima per confermare i passi in avanti fatti nelle scorso settimane. Sarà una partita da affrontare mettendo in campo tutte le nostre energie contro una squadra molto giovane e vogliosa di fare bene di trovare la prima vittoria in campionato».

Tinsley: «Abbiamo sicuramente disputato finora un positivo inizio di stagione, imparando molto dalla sconfitta di Bisceglie e portando a casa due vittorie importanti contro Reggio Calabria e Molfetta. Speriamo di recuperare Perin e Malkic al più presto, ma domani non sarà certamente facile. Formia è una buona squadra, nonostante sia ancora a zero punti verrano a Torrenova affamati e senza nulla da perdere. Il nostro approccio mentale farà la differenza e sappiamo che quello è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Secondo me abbiamo lavorato bene in settimana, siamo carichi e contenti di ritrovare i nostri tifosi perchè non vogliamo fare vincere nessuno in casa nostra».

DIRETTA – Sarà possibile seguire il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter!

Com. Stam.