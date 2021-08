Tornerà a calcare il parquet del PalaTorre Lunedì 23 Agosto la Fidelia Torrenova di coach Maurizio Bartocci, che si radunerà il giorno prima – domenica 22 – presso l’Hotel Piro-Ristorante Regina. La società del presidente Stefano Spirito riprenderà dunque le attività a poco meno di 3 mesi dell’ultima uscita ufficiale: quella Gara-5 vinta contro la Robur Varese, che ha permesso alle Aquile di raggiungere il secondo miracolo di fila chiamata “Serie B”.

A descrivere il roster composto per la nuova stagione è Massimiliano Fiasconaro, Direttore Sportivo della società di Via Pertini: «Volevamo dare continuità al progetto tecnico cominciato a metà dello scorso anno, che ha dato lustro all’intera comunità di Torrenova ma soprattutto ha premiato un gruppo di dirigenti che hanno fatto l’ennesimo miracolo. Siamo riusciti a confermare solo alcuni dei giocatori che volevamo mantenere, poiché qualcuno di loro ha scelto di proseguire per la propria strada. Abbiamo fatto ovviamente un mercato razionale, con uno dei budget più bassi delle 62 squadre dei 4 gironi, anche perché non potevamo permetterci esborsi che non fossero nostra portata. Abbiamo quindi optato per le conferme di Perin e Bolletta per ripartire da un’identità di squadra che, secondo le indicazioni di coach Bartocci, avesse atletismo, dinamicità, intensità difensiva e con giocatori che potessero ricoprire un doppio ruolo. Credo che ci siamo riusciti, firmando giocatori come Vitale, Tinsley e Zucca, cestisti con tanta esperienza che abbinano la quantità ad enormi qualità, con tanti giovani “combattenti” di spiccate potenzialità come Bianco, Malkic, Zanetti e Nuhanovic. Siamo riusciti a mettere insieme esperienza, talento e freschezza atletica».

Novità anche nello staff tecnico della Fidelia Torrenova edizione 2021-2022, la società del paese più piccolo a prendere parte ad un campionato Nazionale: «Abbiamo cambiato qualcosa nello staff tecnico, affiancando a coach Bartocci un assistente di sua fiducia che annunceremo a breve, mentre completeremo il tutto con il confermatissimo Giovanni Gentile. Rimarrà anche il prof. Santino Neri come preparatore atletico, mentre per la prima volta nella storia della nostra società avremo un nostro medico sportivo: il dott. Maurizio Savojardo, specialista con un passato importante tra le fila dell’US Città di Palermo Calcio ed FC Messina per citarne alcune. Siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo creato».

Un pensiero infine al possibile ritorno dei tifosi nei palazzetti: «Sarebbe davvero importante per noi avere il sostegno dei nostri tifosi. Il PalaTorre è molto caloroso ed in alcune partite ci è mancato tanto non averli accanto per incitarli. Speriamo che le vaccinazioni proseguano rapidamente, ne va della nostra salute ma anche della nostra libertà di prendere parte a situazioni del genere. Siamo contenti della scelta della LNP di obbligare al Green Pass chiunque acceda all’evento, dà sicurezza a chi è tra gli spalti e rende sicuro anche chi è in campo».

