Torrenova-Sant’Antimo | Il Match Program

Prima gara del 2022 per la Fidelia Torrenova, che dopo lo stop obbligato causa COVID-19 torna in campo ospitando la PSA Geko Sant’Antimo nell’ultima gara del Girone di Andata.

Una partita non facile, con gli ospiti reduci da vittoria contro Forio per 83-80, con 4 “W” nelle ultime 5 gare (unica sconfitta al PalaDolmen di Bisceglie), e due innesti delle ultime ore (Buono e Obinna). La squadra di coach Bartocci però vuole riprendere il proprio cammino.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno saranno Francesco Belisario di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Lorenzo De Ascentiis di Cremona.

PRECEDENTI – Sarà una sfida inedita tra le due formazioni, mai affrontatesi prima nella loro storia.

EX – Non ci sono ex tra le due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Dragonetto alla vigilia del match: «Dovremo saper gestire le forze e il ritmo, con umiltà, senza risparmiarci e soprattutto snaturare il nostro gioco, come fatto vedere finora. Sono certo che lo faremo con la consapevolezza di dimostrare ancora una volta la nostra grande voglia di giocare insieme per costruire una pallacanestro divertente ed efficace. Siamo questi, ed anche questo periodo non dovrà mettere in ombra il nostro cammino, che dovremo continuare a percorrere nonostante le difficoltà. Dall’altra parte sicuramente c’è una squadra che andrà affrontata con rispetto, ma senza paura».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter.

