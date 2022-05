Torrino C5 Piero Cucunato Salvatore Corsaletti Finale Playoff

Dopo la vittoria con il PGS Santa Gemma per 7-5, il Torrino vola alla finale dei playoffoff. Una vittoria voluta, cercata, in rimonta contro una squadra forte, organizzata e ben guidata in panchina.

Ha vinto il Torrino di Corsaletti, unica squadra del Lazio ad arrivare in fondo nelle due più importanti competizioni regionali: il “Final Four” e i Playoff.

“Una partita bellissima, una serata di grande sport – ci tiene a precisare il presidente del Torrino Calcio a 5, Piero Cucunato -. Uno spot per questo sport la partita di stasera, dove tecnica e cuore si sono mescolati nelle emozioni vissute dai giocatori e dai tanti tifosi che hanno visto la gara. Voglio ringraziare il Mister, il suo staff e tutti i ragazzi del Torrino per la stagione meravigliosa, per l’attaccamento ai colori e alla maglia, per le emozioni che ci hanno fatto vivere in questa stagione unica”.

“Ci godiamo questa finale meritata – conclude mister Salvatore Corsaletti -, consapevoli che tra difficoltà e momenti esaltanti abbiano scritto una bellissima pagina di sport per il Torrino, insieme ai miei ragazzi, unici e terribili, capaci di ogni impresa, anche quelle impossibili”.

Sabato 21 Maggio alle ore 16.00 presso il Pala Levante si svolgerà la finale, tra le squadre di Torrino e Grande Impero, due formazioni di valore che farebbero ben figurare la regione Lazio nel nazionale per qualità, storia e valori e non solo per il campionato svolto, ma soprattutto per la solidità che hanno dimostrato in questi anni di poter recitare un ruolo importante anche nelle categorie nazionali. Un messaggio chiaro al presidente della divisione nazionale Luca Bergamini, che conosce bene gli ambienti, il loro movimento e che punta molto sui giovani, che considera il serbatoio per il futuro di questo sport.

