Sarà la colorata giostra poliglotta di “Morabeza” ad inaugurare la XVII edizione del festival internazionale di folk e world music organizzato dall’Associazione culturale Darshan che dal 29 luglio all’1 agosto si svolgerà nella frazione di Pisano www.alkantarafest.it

Mancano ormai pochi giorni all’avvio ufficiale di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’Associazione culturale Darshan e diretto artisticamente da Mario Gulisano, che dal 29 luglio all’1 agosto si svolgerà a Pisano, frazione di Zafferana Etnea.

Ad inaugurare il festival, l’unica realtà siciliana dedita al folk e alla world music in continuo dialogo con i più importanti festival europei dello stesso genere, quest’anno sarà un evento speciale: l’unica data in Sicilia di Tosca, che mercoledì 28 luglio all’anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea porterà il suo “Morabeza” tour estate 2021 (prevendite su BoxOffice Sicilia www.ctbox.it) che poi proseguirà da ottobre nei teatri italiani, europei e del mondo, con il titolo di Morabeza in teatro.

Il live, che prende il titolo dall’album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco – miglior interprete di canzoni e migliore canzone con “Ho amato tutto” – conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano.

«Ho aspettato tanto questo momento e finalmente è arrivato – dice Tosca – “Morabeza”, il concerto che ho tenuto al caldo per quasi un anno e mezzo vede la luce. E che luce! Una bellissima scenografia di Alessandro Chiti, musicisti meravigliosi diretti da Joe Barbieri, un filo di parole tratte dal “Canto alla durata” di Peter Handke, che lega il tutto, cucito per me da Massimo Venturiello che cura anche la messa in scena. Sono davvero felice. Stiamo tornando ad abbracciare le persone».

Attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti, Tosca interpreta dal vivo i brani dell’album, e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca musicale. Se infatti “Morabeza” è già una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, portoghese e tunisina, sul palco l’artista allarga ancora di più le zone della sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di una ancora più vasta zona del nord dell’Africa, facendo visita al repertorio recente e meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America.

Sul palco con Tosca: Giovanna Famulari, violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi, chitarra classica, Elisabetta Pasquale, contrabbasso e voce, Luca Scorziello, batteria e percussioni, e Fabia Salvucci, percussioni e voce.

La XVII edizione di Alkantara Fest prenderà ufficialmente il via giovedì 29 luglio a Pisano, dove fino a domenica 1 agosto sono attese formazioni da Turchia, Gran Bretagna, Ungheria, Francia, Polonia, Messico e Danimarca, solo per citarne alcuni. Quattro giorni in cui la piccola frazione di Zafferana Etnea – che grazie al Festivalha ritrovato e rifondato lo spirito identitario della sua comunità – si trasformerà in un piccolo villaggio internazionale dove sono attesi anche i 22 partecipanti al campus internazionale di Ethno Sicily e i 14 volontari che hanno deciso di vivere l’esperienza del festival “da dentro” e non da semplici spettatori.

Musica ovviamente, ma anche yoga, workshop, danze popolari, escursioni, spettacoli e laboratori anche per i più piccoli.

TOSCA – Morabeza Estate 2021

Giovanna Famulari violoncello, pianoforte e voce

Massimo De Lorenzi chitarra

Elisabetta Pasquale contrabbasso e voce

Luca Scorziello batteria e percussioni

Fabia Salvucci percussioni e voce

arrangiamenti e direzione musicale Joe Barbieri

scene Alessandro Chiti

allestimento scenico Massimo Venturiello



Informazioni generali

Alkantara Fest 2021

Informazioni e prenotazioni https://www.alkantarafest.it/

Anfiteatro comunale Falcone Borsellino, via della Montagna, 2- Zafferana Etnea

Azienda agricola Il Pigno/Pisano – Zafferana Etnea

B&B Sotto i Pini, via Armando Diaz, 208 Pisano – Zafferana Etnea

Gammazita, piazza Federico di Svevia, 92 – Catania

La Terra di Bò – Villa Di Bella, via Giuseppe Garibaldi, 298 – Viagrande

Biglietti

Evento speciale, Tosca all’Anfiteatro Falcone Borsellino: intero € 25 / ridotto € 22.50 +dp

Ingresso a n. 2 live nella stessa serata: intero € 10 / ridotto € 7

Ingresso world stage/Il Pigno: intero € 8 / ridotto € 5

Ingresso folk stage/Sotto i Pini: € 5

Workshop: € 10

Escursione: € 15

Yoga: ingresso libero

Riduzioni: studenti, over 65, residenti nel comune di Zafferana Etnea, bambini fino a 10 anni compiuti

