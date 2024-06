TOTTI VINCE MA CASSANO NON SI ARRENDE

Giovedi? 6 giugno 2024, presso il Padel Club Tolcinasco, la location esclusiva immersa nel verde, alle porte di Milano, si e? svolta la seconda edizione della Kyrrex Pro/Am 2024.

I Campioni scesi in campo per una mission di valore e grande umanita? sono stati: Andriy Shevchenko, Francesco Totti, Papu Gomez, Vincent Candela, Antonio Cassano, Samir Handanovic, Demetrio Albertini, Diego Perotti, Ronald De Boer e Nelson Dida.

Gli Ambassador dell’evento: Nicola Amoruso e Cristian Panucci.

Le stelle del padel, in coppia con i Campioni del calcio sono stati: Paula Josemaria Martin, Marco Cassetta, Martin Di Nenno, Arturo Coello, Momo Gonza?lez, Coki Nieto, Martita Ortega, Javi Garrido, Simone Iacovino, Alejandra Alonso e Martina Parmigiani.

Risultati

Nel torneo maschile, si aggiudica il primo posto il Capitano storico della Roma, Francesco Totti con lo spagnolo noto anche come” King Arthur” Arturo Coello. seguito da un Antonio Cassano che non ha mai mollato fino alla sfida finale, in coppia con la giovane promessa de padel italiano, Marco Cassetta.

Nel torneo misto, al primo posto, Samir Handanovic?, ex portiere dell’Inter, conosciuto in campo come “Batman” insieme alla spagnola, nota come “Paulita Dinamita “Paula Jose Maria, seguiti dal grande Demetrio Albertini insieme alla n. 1 del padel in Italia, Martina Parmigiani.

La solidarietà raddoppia

Un evento, giunto alla seconda edizione che ha portato e dato grandi emozioni, vissuto importanti sfide, ma soprattutto, ha raggiunto l’obbiettivo di raccogliere fondi importanti per diverse attivita? solidali.

I montepremi da 5.000 euro ciascuno di Arturo Coello e di Paula Jose Maria sono stati devoluti da parte di Arturo Coello alla Fundacio?n de Cardiologi?a de Castilla y Leo?n e da parte di Paula Jose Maria a Hospital Sant Joan de De?u.

Kyrrex ha abbracciato anche il mondo dell’inclusivita?, vivendo il momento in cui Ruggero Venturini ha devoluto 1000 euro a Bionic People con la presenza del Presidente Alessandro Ossola e 1.000 euro a Giuseppe Galliano in rappresentanza del Circolo Canottieri Aniene di Roma, per il progetto “padel paraolimpico”.

Alla Fondazione di Shevchenko “Football for Ukraine” sono stati devoluti 10.000 euro da parte di Kyrrex, ai quali si andranno ad aggiungere i proventi raccolti durante l’asta benefica svoltasi nel corso della Cena di Gala presso El Porten?o Prohibido. In un secondo comunicato stampa andremo a comunicare l’ammontare totale raccolto per la Fondazione “Football for Ukraine”.

La serata e l’intero evento sono stati condotti egregiamente da Alessandro Lupi di SkySport, con il supporto di due splendide co-conduttrici, Ana Quiles Boix di Skysport e Martina Caimi di Padel Tv.

Foto e video Ufficio Stampa

Manuela Bresciani

Roberto Ardizzone