Tour de France – Jonathan Milan sprinta nella storia

Le dichiarazioni dei protagonisti e i complimenti del presidente Cordiano Dagnoni. L’Italia torna a vincere al Tour de France dopo 6 anni: Jonathan Milan trionfa nell’ottava tappa da Saint Méen Le Grand a Laval, battendo in volata Van Aert e Groves.

Il corridore della Lidl-Trek, già leader della classifica della Maglia Verde, consolida la sua posizione e si rilancia tra i protagonisti del Tour, riscattando le occasioni mancate nelle prime tappe. Bene anche Dainese (8°) e Albanese (9°).

“Oggi eravamo tutti concentrati per questo obiettivo e la squadra è stata veramente brava. Questa vittoria significa tanto per me ed anche per l’Italia e domani ci riproveremo”, ha dichiarato Milan a caldo ai microfoni RAI. Simone Consonni, che lo ha pilotato nello sprint finale, ha messo in parallelo la vittoria di oggi con le dinamiche del quartetto dell’inseguimento su pista: “Avevamo un po’ di amaro in bocca per lo sprint di Dunkerque, oggi abbiamo cercato di non sbagliare nulla e questo successo dimostra che il lavoro paga. Come nell’inseguimento a squadre, se tutti lavorano al meglio i risultati arrivano”.

Al vincitore sono giunti anche i complimenti, a nome di tutto il movimento, del presidente federale Cordiano Dagnoni: “Il giorno in cui Elisa Longo Borghini compie l’impresa sul Monte Nerone e si riprende la Maglia Rosa, Jonathan Milan rompe un digiuno di vittorie al Tour che risale dal 2019. Se aggiungiamo anche l’ottima prova di Edoardo Affini nella crono di Caen di qualche giorno fa, la prestazione di Simone Consonni come apripista per Milan, i piazzamenti di Dainese e Albanese, abbiamo segni importanti del ciclismo italiano che deve scontare, nel caso del Tour, anche dell’uscita di scena prematura di Filippo Ganna. Complimenti a tutti loro. Mi auguro che altre soddisfazioni possano arrivare nei prossimi giorni tra Giro Donne e Tour, sarebbe un bel segnale per tutto il movimento.”

Com. Stam. FCI