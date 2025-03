Toyota Gazoo Racing Italy all’avvio del Campionato Italiano Assoluto Rally

Thomas Paperini debutta al Rally Il Ciocco sulla GR Yaris Rally2, la GR Yaris Rally Cup alza il livello con numeri e qualità

Il reparto corse di Toyota Motor Italia atteso allo start della stagione tricolore, con la vettura equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli affidata al vincitore della GR Yaris Rally Cup 2024, affiancato da Andrea Gabelloni.

Dieci, le GR Yaris R1T 4×4 schierate all’avvio della GR Yaris Rally Cup 2025: grande qualità e respiro internazionale per il primo appuntamento in programma. La quinta edizione del campionato monomarca si presenta agli occhi degli appassionati con un plateau di iscritti che ha ulteriormente elevato il suo tasso tecnico.

Sette, i GAZOO GARAGE schierati alla partenza del primo appuntamento di campionato.

ROMA – Toyota Gazoo Racing Italy è pronto ad una nuova ed esaltante sfida tricolore: il reparto corse di Toyota Motor Italia è atteso sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally 2025. Al centro del riconfermato progetto Rally2 del marchio, la GR Yaris equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli ed affidata a Thomas Paperini, vincitore delle edizioni 2022 e 2024 della GR Yaris Rally Cup, campionato monomarca che, sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, avvierà la sua quinta edizione. Il driver pistoiese sarà affiancato da Andrea Gabelloni, copilota con il quale ha condiviso la vittoria dell’ultima edizione del confronto dedicato alle GR Yaris R1T 4×4. Un sogno che si concretizza per Thomas Paperini, chiamato a vivere la sua prima esperienza da pilota ufficiale al volante di una vettura di assoluto livello, a conferma della bontà di una filosofia che guarda alla crescita professionale, al miglioramento, valorizzando la competitività del proprio campionato monomarca e dei suoi interpreti.

Strade, quelle proposte dal Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che ambienteranno il primo confronto in programma della GR Yaris Rally Cup 2025: dieci, le vetture schierate alla partenza di Viareggio, con sette GAZOO GARAGE coinvolti nel progetto. Numeri e qualità per l’edizione 2025 del campionato organizzato da Toyota Motor Italia attraverso il suo reparto corse, contraddistinta da grande incertezza nei pronostici, legata all’adesione di diversi profili di spicco del panorama rallistico internazionale. Un ulteriore step in termini qualitativi per la GR Yaris Rally Cup, articolata nella sua quinta edizione su sei appuntamenti nella massima espressione nazionale – il Campionato Italiano Assoluto Rally – ed una gara “jolly”, il Rally Internazionale Casentino.

A salire sulla pedana di partenza saranno Tommaso Palerari e Harshana Ratnayake, sulla GR Yaris R1T 4×4 del team Lion Motor Events, con il supporto del GAZOO GARAGE Rivauto. Fabrizio Andolfi e Manuel Fenoli conteranno sul binomio Promoracing Team-SefCar mentre Salvatore Lo Cascio e Gianfranco Rappa saranno chiamati ad esprimersi sulla GR Yaris del team Laserprom 015, con i colori di TD Car. Mattia Vita ed Emanuele Dinelli, i vincitori della GR Yaris Rally Cup Promotion 2024, saranno al “via” con la vettura messa a disposizione da Autotech e con il supporto di City Motors. Non mancheranno il campione Under 23 in carica Giovanni Dello Russo, affiancato da Valentina Pasini sulla vettura di Lion Team e Mattia Zanin, chiamato a difendere i colori di Tamauto e del GAZOO GARAGE Oliviero, con Elia De Guio alle note. Sul sedile della GR Yaris di GB Motors siederà ancora Maira Zanotti, portacolori di T-Motors insieme alla copilota Alessia Vanzini. Atteso, all’esordio nel campionato monomarca, il francese Benjamin Boulenc: il pilota transalpino sarà affiancato da Chloè Barozzi-Gauze, sulla vettura schierata da Sportec. Impugnerà il volante della vettura di Lion Motor Events, con i colori del GAZOO GARAGE Autotorino, Federico Gangi. Il pilota ligure condividerà l’abitacolo con Andrea Ferrari, in un confronto che vedrà alla partenza anche Fabio Solitro e Mattia Bartolucci, impegnati sulla GR Yaris di Lion Team.

Quattro, i piloti che si contenderanno il massimo punteggio nella classifica Under 25: Mattia Zanin, Fabio Gangi, Giovanni Dello Russo e Maira Zanotti.

Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio partirà da Viareggio alle ore 21 di venerdì, con gli equipaggi chiamati – l’indomani – ad affrontare sei prove speciali. La domenica, in programma altri sei tratti cronometrati per un totale di 105,82 km, con la cerimonia di arrivo in programma alle 14:40 a Castelnuovo Garfagnana.

Nelle foto (free copyright): la GR Yaris Rally2 con livrea ufficiale 2025 e la GR Yaris R1T 4X4 di Thomas Paperini, in azione nella stagione 2024 (Bettiol).

