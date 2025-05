Toyota Gazoo Racing Italy e Fabio Andolfi ottavi alla 109^ Targa Florio, Mattia Vita vince il terzo appuntamento della GR Yaris Rally Cup 

Il reparto corse di Toyota Motor Italia archivia il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally in ottava posizione assoluta, con Fabio Andolfi condizionato da un debito di feeling con la GR Yaris Rally2 sulle scivolose strade siciliane.

Grande agonismo nella manche valida per la GR Yaris Rally Cup: a prevalere nel terzo round del campionato monomarca è Mattia Vita, sulla vettura schierata dal GAZOO GARAGE City Motors.

ROMA, 10 MAGGIO 2025 – Toyota Gazoo Racing Italy ha concluso la 109^ Targa Florio in ottava posizione assoluta. Un risultato, quello fatto registrare sulle strade del terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, condizionato da un debito di feeling tra Fabio Andolfi e la GR Yaris Rally2, vettura equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli con la quale il driver ha debuttato sulle strade del recente Rally Regione Piemonte, archiviato in terza posizione assoluta. Ad affiancare il portacolori di Toyota Motor Italia è stato Marco Menchini, compartecipe di una prestazione che, fin dalle prime fasi di gara, ha impegnato il reparto corse nella ricerca delle soluzioni più idonee per affrontare gli impegnativi chilometri del confronto isolano, caratterizzati – nella prima giornata – da incertezza meteorologica.

Sulle strade della Targa Florio si è corso anche il terzo appuntamento valido per la GR Yaris Rally Cup, campionato monomarca che – in provincia di Palermo – ha elevato la performance di Mattia Vita ed Emanuele Dinelli, equipaggio che ha conquistato la vittoria sulla GR Yaris R1T 4×4 schierata dal team Autotech con il supporto del GAZOO GARAGE City Motors. Il pilota si è reso protagonista di una condotta autoritaria che lo ha visto concludere al comando la prima giornata di gara e, l’indomani, consolidare il vertice conquistando una posizione di rilievo anche in ottica assoluta. In seconda posizione hanno concluso i francesi Benjamin Boulenc e Chloè Barozzi-Gauze, sulla vettura schierata dal team Sportec con i colori di Autotorino. Un confronto vivace, quello tra l’equipaggio transalpino ed i terzi classificati Fabrizio Andolfi e Riccardo Imerito, caratterizzato da una vera e propria progressione di Boulenc concretizzata con il sorpasso sul diretto avversario grazie al miglior tempo fatto registrare sui chilometri della penultima prova speciale. Alle spalle dei portacolori del team Promoracing e del GAZOO GARAGE Sef Car hanno concluso i locali Salvatore Lo Cascio e Gianfranco Rappa, quarti sulla vettura schierata da TD Car, esemplare che ha preceduto quello portato in gara da Lion Motor Events come portacolori di Rivauto, composto da Tommaso Paleari e Harshana Ratnayake. A prevalere nel confronto Under 25 sono stati Giovanni Dello Russo e Federica Mauri, sulla GR Yaris di Lion Team, seguita da quella interpretata da Maira Zanotti e Alessia Vanzini, costretti al ritiro nella prima giornata di gara per un problema di natura tecnica ma rientrati il giorno seguente con la formula del Super Rally. L’equipaggio ha affrontato la giornata di chiusura del confronto senza alcuna velleità di classifica ma con la finalità di maturare ulteriore esperienza sulla vettura messa a disposizione da Lion Motor Events con i colori di T-Motor in vista del prossimo appuntamento in programma tra due settimane, il Rally Due Valli.

La GR Yaris Rally Cup, con la vittoria assegnata alla Targa Florio, ha confermato il suo elevato tasso tecnico proponendo al palcoscenico rallistico nazionale tre diversi interpreti al vertice del podio finale dei primi appuntamenti: Salvatore Di Cascio al Rally Il Ciocco, Tommaso Paleari al Rally Regione Piemonte e Mattia Vita nell’appuntamento che – nel fine settimana – ha coinvolto la provincia di Palermo e le sue iconiche prove speciali.

Classifiche GR Yaris Rally Cup – 109^ Targa Florio

1. Vita-Dinelli in 1:10’06.9; 2. Boulenc-Barozzi Gauze a 18.8; 3. Andolfi-Imerito a 30.1; 4. Lo Cascio-Rappa a 41.2; 5. Paleari Henssler-Ratnayake a 41.9; 6. Dello Russo-Mauri a 5’01.2; 7. Zanotti-Vanzini a 25’10.4;

Classifiche GR Yaris Rally Cup – dopo la 109^ Targa Florio

1. Andolfi-Imerito 84 pt; 2. Lo Cascio-Rappa 83 pt; 3. Paleari-Ratnayake 81 pt; 4. Boulenc-Barozzi 56 pt; 5. Dello Russo-Mauri 52 pt; 6. Vita-Dinelli 41,5 pt; 7. Solitro-Bartolucci 26 pt; 8. Zanotti-Vanzini 20 pt; 9. Zanin-De Guio 18 pt;

Nelle foto (free copyright Bettiol): Fabio Andolfi in azione e la GR Yaris R1T 4X4 di Mattia Vita, vincitore nel confronto valido per la GR Yaris Rally Cup.

