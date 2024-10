Toyota Gazoo Racing Italy vince il Rallye Sanremo con Giandomenico Basso e la GR Yaris Rally2

Sulle strade dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai conquistano la seconda vittoria stagionale, concludendo la programmazione tricolore di TGR Italy al secondo posto della classifica assoluta conduttori.

Nella GR Yaris Rally Cup, a prevalere sulle strade del Ponente ligure è stato Fabrizio Andolfi. A Mattia Vita la GR Yaris Rally Cup Promotion mentre, a regalarsi la vittoria della GR Yaris Rally Cup Under 23, è stato l’irpino Giovanni Dello Russo. Bluthunder Lion vince la classifica team.

ROMA -Toyota Gazoo Racing Italy ha concluso la sua prima programmazione ufficiale nel Campionato Italiano Assoluto Rally vincendo l’ultimo appuntamento a calendario, il Rallye Sanremo, confronto che ha coinvolto la provincia di Imperia con dieci prove speciali disputate tra venerdì e sabato. A festeggiare sul primo gradino del podio ambientato all’ombra del Casinò di Sanremo, in Corso Imperatrice, sono stati Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, equipaggio al quale Toyota Motor Italia ha affidato per l’intera attività sportiva 2024 la GR Yaris Rally2 equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli, sotto la supervisione tecnica del suo reparto corse.

Una prestazione crescente, quella del pilota trevigiano, rivolta con costanza alle alte sfere della classifica assoluta fin dal primo giorno di gara, archiviato con un ritardo di due secondi e sette decimi dalla prima posizione. Le prove speciali del sabato, giornata conclusiva del confronto, hanno visto Giandomenico Basso attaccare il vertice con decisione, attraverso una performance che gli ha permesso di ridurre il gap dal diretto avversario per poi rendersi, con lui, protagonista di un’alternanza al comando della classifica decisa dai decimi di secondo. Una situazione di incertezza regolata definitivamente da una condotta aggressiva messa in atto nella penultima prova speciale, tratto che ha permesso al portacolori di Toyota Gazoo Racing Italy di presentarsi all’ultimo impegno con il cronometro con nove secondi e sei decimi di margine sul primo inseguitore. L’ultima prova speciale del Tricolore 2024 ha visto Giandomenico Basso gestire al meglio il vantaggio, regalando al progetto di Toyota Motor Italia la seconda vittoria stagionale e la seconda posizione nella classifica finale assoluta del Campionato Italiano Assoluto Rally, tra i conduttori.

A caratterizzare il Rallye Sanremo sono state le condizioni di fondo, con il territorio che è stato interessato, nel primo giorno di gara, da intense piogge. Una situazione, quella evidenziata dalle prove speciali in programma, che ha elevato ulteriormente il tasso di selettività del confronto, impreziosendo la vittoria conquistata da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai.

“Una gara difficilissima, come non si vedeva da tempo – il commento di Giandomenico Basso all’arrivo – condizioni particolari che hanno reso la vittoria straordinaria. Un successo che porterò dentro di me per molto tempo e che devo al lavoro di squadra, alle coperture Pirelli e a tutto quello che comporta il pacchetto tecnico”.

Grande, la soddisfazione espressa da Tobia Cavallini, team principal di Toyota Gazoo Racing Italy: “chiudere il campionato con una vittoria, su strade difficili come quelle del Rallye Sanremo, assume un valore particolare. Una gara che vanta una storia ed una iconicità incredibili. Su sette gare previste dal campionato ne abbiamo vinte due, concludendo al secondo posto assoluto la nostra prima programmazione ufficiale. Non avremmo potuto chiedere di più da questa stagione e per questo mi sento di ringraziare Toyota Motor Italia per il supporto e tutti i partner che ci hanno permesso di poter esprimere al meglio le nostre potenzialità, in una programmazione lunga ed impegnativa”.

Il Rally Sanremo, con la conclusione del Campionato Italiano Assoluto Rally, ha mandato in archivio anche la GR Yaris Rally Cup. Con la vittoria della classifica assoluta già assegnata dalle strade del Rally 1000 Miglia, il campionato monomarca ha visto prevalere – nella tappa ligure – Fabrizio Andolfi e Riccardo Imerito, sulla GR Yaris R1T 4X4 di Promoracing Team. In seconda posizione hanno concluso i campioni dell’edizione 2024 Thomas Paperini e Andrea Gabelloni (Bluthunder), seguiti da Mattia Vita, che a Sanremo ha visto concretizzarsi la vittoria della GR Yaris Rally Cup Promotion. Il pilota, affiancato da Emanuele Dinelli, ha conquistato il terzo gradino del podio supportato tecnicamente dal team Autotech. In quarta posizione hanno concluso Tommaso Paleari e Paolo Garavaglia, equipaggio che ha contribuito in modo concreto alla vittoria del team Bluthunder Lion nella classifica a squadre proposta dal campionato. In quinta piazza, la GR Yaris R1T 4X4 di Niko La Notte e Samuele Pellegrino (Team Terrosi), equipaggio che ha affrontato le strade del Ponente ligure inscenando un acceso confronto rivolto alla conquista della GR Yaris Rally Cup 2024, contesto che ha visto prevalere – in campionato – l’irpino Giovanni Dello Russo, affiancato da Venanzio Aiezza. Il driver portacolori di Lion Team, vincitore della GR Yaris Rally Cup Under 23, ha accusato una foratura ed una toccata con l’anteriore della vettura, causata – nella fase centrale di gara – da aquaplaning.

Nelle foto (free copyright Bettiol): la GR Yaris Rally2 di Basso-Granai e le GR Yaris R1T di Fabrizio Andolfi, Mattia Vita e Giovanni Dello Russo

