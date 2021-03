Catania: Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, coerentemente agli indirizzi strategici dettati dal Prefetto, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dalla C.I.O. del XII° Regimento Sicilia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nello storico quartiere “San Cristoforo” volto alla prevenzione e la repressione dei reati in genere, nonché al rispetto delle norme anti covid-19.

Durante l’espletamento del servizio i militari del Nucleo Operativo, impiegati nell’occasione per reprimere lo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, in quella via Scuto, strada alle spalle della rinomata “Pescheria”, notando un notevole afflusso di persone dall’abitazione di un noto pregiudicato, hanno deciso di eseguire una perquisizione in casa dell’uomo grazie alla quale si è potuto rinvenire e sequestrare diverse dosi di cocaina e marijuana, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. Il pusher, il 38enne catanese Alfio MIRABELLA, posto in stato di arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato relegato agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di direttissima.

Nel medesimo contesto operativo, i carabinieri hanno: sanzionato due persone non conviventi che circolavano a bordo della stessa autovettura in piazza Caduti del Mare senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale; segnalato all’autorità prefettizia tre assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di alcune dosi di marijuana; elevato nove sanzioni al codice della strada; sottoposto a fermo amministrativo quattro veicoli.