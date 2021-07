Violenza e prostituzione nelle montagne palermitane «Abbracciami forte. Quando sei andata via, pensai d’essere condannata a lui. Io ero per lui, nel suo abusare di me, come una delle sue bambole. Dovevo rimanere con lui? Sì, ero la sua donna. Sì, ero sua, per lui sangue del suo sangue».

Una storia da pelle d’oca. Si sta vivendo, ancora una volta, una stagione estiva nella quale manca la spensieratezza che ha sempre caratterizzato questo periodo: sono presenti molti divieti che non fanno abbassare la guardia o viaggiare come si vorrebbe. Un libro, come Rosso Candido, dà la possibilità di tenere la mente allenata, facendo un salto in un luogo tutto da scoprire.

Il libro edito da Bonfirraro editore, in libreria e negli store a partire dal 5 agosto 2021, è un giallo dal carattere siciliano, con una forte presenza del dialetto regionale, sfidando e superando con successo le solite e inevitabili comparazioni con il commissario Montalbano, che per anni ha dominato il territorio. Verrà presentato per la prima volta giorno 7 agosto alle ore 18.30 a Caccamo presso il Garden Bar.

Tra le montagne palermitane, nel Parco delle Madonie, ad Acquamara è un gennaio freddo. Tanto freddo da innevarsi completamente; ed è proprio nel silenzio, immerso in questo bianco, che risuona più forte l’eco del ritrovamento di 3 strani e bizzarri oggetti all’interno delle chiese del paesino.

Una fotografia erotica attaccata alla coscia di un santo, delle manette sadomaso che penzolano sopra l’altare e una bambola gonfiabile appesa al batacchio di una campana.

I sacristi delle parrocchie si incolpano a vicenda, pensando a delle provocazioni tra rivali. Il maresciallo Petralia è invece convinto che sia ai limiti di una ragazzata. Tutti dovranno ricredersi quando tra equivoci e farse si riuscirà a fare luce su una triste storia di violenza e prostituzione.

«Cantavano per riprendersi il coraggio per affrontare la notte, quando il buio calava e lui rimaneva nella stanza». Una delle frasi più forti del libro.

Esposto, con maestria, è riuscito a toccare, tramite la storia di due sorelle, un argomento tanto importante quanto delicato che ogni giorno colpisce duramente la vita di chi è costretto a vivere con il peso di sentirsi oggetto; usato a piacere e per il piacere.

L’editore Bonfirraro afferma: «Pietro Esposto e il suo maresciallo Petralia hanno tutte le carte in regola per farsi spazio in questo genere. Lo scrittore ha creato una propria dimensione, degna di nota».

Esposto si dice soddisfatto e dichiara: «Sono riconoscente all’editore Bonfirraro per la decisione di puntare su Rosso Candido, per una ripartenza che tutti ci auguriamo in questo periodo storico. Sono sicuro che le aspettative non saranno disattese».

L’AUTORE

Pietro Esposto nasce a Caccamo, un borgo medievale in provincia di Palermo, nel 1976. Sposato e padre di due ragazzi. Laureato in Comunicazione d’impresa e istituzionale, lavora come consulente di comunicazione pubblica e promozione turistica per numerosi enti nazionali e regionali. Ha vissuto per lunghi periodi a Pisa e Milano, nel 2019 fa rientro definitivo nella sua Caccamo dove, inseguendo un piccolo sogno, apre e gestisce Chiaramonte20 Guest House. Lettore di Sciascia, innamorato di Camilleri, nel 2017 pubblica il suo primo romanzo Acquamara. Dal 2020 ricopre la carica di Assessore per la “Promozione della cultura e dell’identità locale” della sua città.

BONFIRRARO EDITORE

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo. Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito https://www.bonfirraroeditore.it

SCHEDA LIBRO

Titolo: Rosso candido

Autore: Pietro Esposto

Editore: Bonfirraro

Pagine: 180

Formato: 14X21

Isbn: 9788862722209

Prezzo: 16,90

