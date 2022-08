Tra meno di un mese il XXXIV Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy: tanta attesa per le sfide sull’Isola “dei rallies”

Sino al 10 settembre sarà possibile aderire alla iconica sfida proposta da Aci Livorno Sport, un rally tra i più attesi a livello continentale. Come al solito saranno tre giorni di sfide tra rallye e “Graffiti”, la gara riservata alla regolarità.

In questi giorni manca poco meno di un mese, alle sfide del XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, che da inizio agosto ha aperto le iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 10 settembre.

Inprogramma dal 22 al 24 settembre, la blasonata competizione di Aci Livorno Sport, l’organizzatore insieme alla comunità elbana, è nella sua fase decisiva, c’è tanta attesa, anche tanto fermento per l’ottava prova del cammino 2022 del FIA European Historic Rally Championship e settimo degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

La gara promette, in tre giorni di grande sport, di riconfermare la sua lunga tradizione dell’essere un riferimento in ambito internazionale. Regolarità Sport e Regolarità a Media, l’intrigante “Rallye Elba Graffiti”, saranno poi gli altri contenuti di pregio della gara, che peraltro annuncia alcuni cambiamenti, pur mantenendo intatta la tradizione, un fattore che l’organizzazione sa bene come tenere viva, sempre ottimizzando al meglio i percorsi.

Sono in programma dieci prove speciali spalmate su tre giorni gara, con la prima tappa che interesserà principalmente la parte centro occidentale dell’isola mentre la seconda si avrà nella parte orientale. La distanza totale del rallye sarà di 448,690 chilometri, dei quali 135,250 di sfide con il cronometro.

Come già indicato, la gara si divide in tre parti, con la XXXIV edizione del Rallye Elba Graffiti per la “Regolarità a media” e la IX Regularity Sport, per la “regolarità sport”. Altre validità, oramai “di tradizione” sono quelle per il Memory Fornaca, per il Trofeo A112 Abarth e per la Michelin Historic Rally Cup. Ad essi, per la sola “regolarità a media” si è aggiunto quest’anno il NORTH-CENTER HRR SLAM di cui fanno parte anche la Coppa Liburna e la Coppa Attilio Bettega.

Capoliveri rimarrà la sede della competizione, con il quartier generale ubicato sempre nell’esclusivo contesto dell’Hotel Elba international, con anche la partenza e l’arrivo in centro del paese. La grande novità di questa edizione sarà il Parco di Assistenza previsto per la prima volta a Rio nell’Elba, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Rio. Si dislocherà sulla S.P. 33, tra la località Padreterno e la chiesa di San Pietro ed alcuni spazi limitrofi, ed è stato possibile realizzarlo grazie al forte interessamento della municipalità e degli appassionati locali, come un luogo da poter vivere il rallye assaporando la magia del territorio, girando nel parco fino agli storici lavatoi e ai musei delle miniere.

Aci Livorno Sport comunica che la gara, in quanto avrà il suo svolgimento dal 22 al 24 settembre (giovedì, venerdì e sabato), NON È CONCOMITANTE CON LA GIORNATA DI VOTO prevista per domenica 25 settembre.

PER QUESTO SI COMUNICA CHE L’EVENTO AVRÀ IL SUO REGOLARE SVOLGIMENTO.

L’organizzazione chiede agli interessati, a qualsiasi titolo, alla competizione ritenere valide ESCLUSIVAMENTE le notizie fornite dall’organizzazione mediante i propri canali ufficiali.

IL PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 21 settembre 2022

09:00-19:00 (Ogni concorrente su appuntamento) Registrazione per le ricognizioni – Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS per ricognizioni e gara – Controllo auto da ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di Chelino)

15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)

Giovedì 22 settembre 2022

09:00-11:00 Registrazione per le ricognizioni – Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS per ricognizioni e gara – Controllo auto da ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di Chelino)

15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)

09:00-16:00 : Verifiche tecniche e punzonatura pneumatici (Capoliveri, Località Aia di Chelino)

19:00 : Ingresso vetture nel parco partenza

19:30 : Cerimoniale di partenza

20:00: Partenza (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

21:20 : PS “Capoliveri” (Km 7,24)

21:35: Ingrasso Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

Venerdì 23 settembre 2022

08:10: Uscita Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

10:10 : orario presunto partenza IX Historic Regularity Sport – XXXIV Elba Graffiti

17:05 : Arrivo prima tappa ingresso in parco chiuso (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

19:00 : Pubblicazione ordine di partenza 2° tappa

Sabato 24 settembre 2022 / Saturday 24 september 2022

8:30 : Partenza 2° tappa (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

16:20 : Arrivo 2° tappa – Premiazione (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

18:00 : Pubblicazione delle classifiche finali ufficiali.

