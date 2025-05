“Tra sogno e memoria: il sacro si fa carne” La personale di Nicolò Bottalla al “Casino delle Muse” di Palermo

Giovedì 8 maggio, dalle 18:00 alle 20:30, si apre al pubblico la nuova mostra di Nicolò Bottalla, “Sogno e Memoria”, negli spazi della galleria “Il Casino delle Muse” in via XII Gennaio 11, a Palermo. Bottalla ci porta dentro un mondo dove la città prende forma come visione e come ricordo, mescolando architetture reali e paesaggi dell’anima. Un percorso in cui lo sguardo dell’artista scava nel profondo, unendo la solidità delle forme urbane alla leggerezza del sogno.

Il curatore Giuseppe Carli sottolinea:

“(…) L’artista sfida audacemente la tradizionale iconografia celeste, presentando creature angeliche di una carnalità sorprendente. Questi messaggeri divini, lungi dall’essere eterei, si mostrano in tutta la loro potenza fisica, quasi esibizionisti nel loro splendore corporeo. È una rivoluzione concettuale che capovolge secoli di rappresentazione spirituale, ancorandola saldamente alla terra attraverso una sensualità palpabile e una forza scenografica innegabile. La palette cromatica di Bottalla, dominata da toni neutri, crea uno sfondo perfetto per il suo tratto incisivo e descrittivo. Questo approccio permette all’artista di evidenziare l’essenza stessa delle architetture rappresentate, conferendo loro una presenza quasi tattile sulla tela. Le sue opere diventano così specchi in cui la città si riflette, mostrando la sua anima più profonda e sfaccettata. La Palermo dell’Artista è un luogo dove il tempo si piega su se stesso, dove il passato danza con il presente in un perpetuo movimento di rinnovamento e riscoperta. Attraverso il suo sguardo unico, l’artista offre una visione della città che è al contempo familiare e sorprendentemente nuova, un’esperienza immersiva che sfida le percezioni convenzionali di spiritualità e corporeità.”

Chi è Nicolò Bottalla

Nato a Palermo nel 1970, Nicolò Bottalla ha fatto dell’architettura il fulcro della sua ricerca artistica. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte e all’Accademia di Belle Arti della sua città, ha proseguito il suo percorso tra diverse città, stabilendosi infine a Budapest nel 1997.Nei suoi lavori, interni ed esterni architettonici si fondono con figure nude e dettagli crudi, senza sconti alla realtà. Le prospettive sono spesso spiazzanti, mentre il disegno, preciso e netto, si staglia su fondi neutri. Bottalla usa la pittura per raccontare la struttura, ma anche il peso emotivo degli spazi. Le sue visioni restano impresse perché parlano di un mondo reale, ma trasfigurato. La sua mostra al “Casino delle Muse” è un invito a guardare Palermo con occhi diversi: a entrare in un racconto che è insieme riflessione sul sacro e dichiarazione d’amore per la città.

La Galleria

“Il Casino delle Muse” nasce per dare spazio all’arte che vive nel presente. Vuole essere un luogo dove si incontrano visioni diverse, mettendo fianco a fianco artisti già affermati e talenti emergenti. Non si limita a esporre quadri: accoglie anche design, gioielli, oggetti fuori dall’ ordinario. L’idea è chiara: creare un punto di riferimento per chi cerca nuove forme espressive, un ambiente aperto dove l’arte si muove, cambia, provoca. Uno spazio che difende la libertà creativa e scommette sulla cultura come motore vivo.

La serata prevede la presenza dell’artista, e ogni visitatore è invitato a perdersi e ritrovarsi, a sognare e a ricordare, in un dialogo silenzioso ma profondo con l’anima eterna di Palermo. “Sogno e Memoria” resterà aperta fino a sabato 7 giugno 2025.

Orari di visita: dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Per ulteriori dettagli: www.ilcasinodellemuse.com

