Trabia, i canti di Salvatore Quasimodo: navigazione poetica in barca lungo la costa alle Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia, si terrà giovedì 21 agosto 2025 a Trabia la manifestazione “I canti di Salvatore Quasimodo: navigazione poetica in barca per la costa”.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15,15 presso il Porticciolo di San Nicola L’Arena, frazione di Trabia, e dopo l’imbarco su battelli si navigherà lungo la costa di Trabia e il ritorno al Porticciolo di San Nicola L’Arena. Alle ore 18,00 è prevista la conversazione: “Salvaguardia della costa e promozione turistica” a cui interverranno: Francesco Bondì, Sindaco di Trabia, Salvatore Scalici, Presidente BCsicilia Sede di Trabia, Luigi Chiaramente, Assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Calogero Marino, Consigliere comunale – Delegato Regionale per i porti turistici, e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. A conclusione la lettura della poesia “Nell’Isola” di Salvatore Quasimodo a cura di Giuseppe Nicola Greco. Alla fine è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti. L’iniziativa è promossa dalla sezione di BCsicilia di Trabia, dal Comune e da Mare Sud. Obbligatoria la prenotazione telefonando al 329.6233792 o inviando una email a trabia@bcsicilia.it. Le imbarcazioni e il rinfresco sono offerti dal Mare Sud yachting service.

In foto (BCsicilia) il castello di San Nicola (frazione di Trabia).

Com. Stam. + foto