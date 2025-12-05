“Traffica droga mentre è ai domiciliari, donna 34enne arrestata dai Carabinieri”

Ieri sera, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato una 34enne del luogo, che dallo scorso mese di ottobre, si trovava ristretta agli arresti domiciliari per medesimi reati.

Nell’ambito delle regolari verifiche sulle persone sottoposte a provvedimenti cautelari, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento dell’indagata per un controllo. È stato l’atteggiamento insofferente e nervoso assunto dalla donna a insospettire i militari che hanno pertanto proceduto ad effettuare una perquisizione.

Nel cassetto di un mobile, sono stati scovati e sequestrati oltre 20 grammi di “cocaina”, e alcune dosi di “crack” e “marijuana”, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di droga e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La donna è stata quindi arrestata e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestata è stata ristretta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.