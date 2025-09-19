Tragedia di Marcianise, la CISAL Caserta: “Dolore, sconcerto e rabbia. La sicurezza non può più attendere”

Giusto stamattina, presso la sede della Prefettura di Caserta, si sarebbe dovuto tenere l’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza sul Lavoro, poi rinviato a venerdì. Nel pomeriggio, però, siamo stati sopraffatti dalla tragedia che ha colpito tre operai, vittime di un drammatico incidente avvenuto nel comune di Marcianise.

“Si tratta forse dell’episodio più grave degli ultimi vent’anni – ha dichiarato il segretario provinciale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo – rispetto al quale non possiamo che esprimere dolore, sconcerto e rabbia. La sicurezza sul lavoro non può più attendere”.

Il sindacato di via Unità Italiana, attraverso il suo pool di sindacalisti, resta costantemente aggiornato sulle notizie che giungono da Marcianise e rinnova l’impegno a porre il tema della tutela dei lavoratori al centro del dibattito istituzionale.

Com. Stam. + foto CISAL Caserta