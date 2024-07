Tragedia sfiorata sulla Pedemontana Veneta: auto a folle velocità piomba su una volante della Polizia Stradale

ROMANO (SIULP): “Due poliziotti vivi per miracolo. Venga immediatamente cambiata la segnaletica che induce gli utenti a ritenere quella strada provinciale, un tratto autostradale”.

“Esprimo solidarietà e vicinanza ai due colleghi e alle loro famiglie nella consapevolezza che la tragedia è stata sfiorata per puro caso. Il pericolo che vive ogni singolo poliziotto che lavora nella Polizia Stradale è totale. La strada, ancora più nel periodo estivo, è sinonimo di massimo rischio di vita. Un rischio che diventa allarmante per gli operatori che sono chiamati a far rispettare le norme di sicurezza e che quella sicurezza debbono garantirla e monitorarla ogni giorno”.

Così in una nota, Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacatomaggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, commenta il recente incidente sulla Pedemontana Veneta, dove una volante di Polizia ferma per i rilevamenti di un precedente incidente, è stata colpita a folle velocità da un’autovettura: “Nell’augurare pronta guarigione ai due poliziotti, ci aspettiamo che i colleghi siano valutati e premiati per la loro grande professionalità e per lo straordinario spirito di abnegazione col quale ogni giorno scendono in strada, consapevoli del massimo rischio che li attende. ­Chi ha la responsabilità di quel tratto di strada, cambi immediatamente la segnaletica oggi istallata, che essendo di colore verde, induce l’utenza a ritenere quel tratto di strada un segmento autostradale e non una strada provinciale quale effettivamente è, e sul quale quindi, il limite massimo di velocità non è quello dei 130km/h come vige in autostrada. Soprattutto, ci aspettiamo che ciò avvenga prima che ci scappi il morto”.

Com. Stam. SIULP