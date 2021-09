TAGLIOLO MONFERRATO – Venerdì 1° ottobre, alle ore 21.00, nel corso degli incontri “Quattro chiacchere… d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato, sarà ospite lo scrittore D’Aquino Gianluca, che presenterà il suo romanzo “TRAIANO – il sogno immortale di Roma”.

Nel corso dell’evento, l’autore dialogherà con la scrittrice Silvia Vigliotti, addentrandosi nei temi della biografia romanzata dell’imperatore romano Marco Ulpio Traiano, ripercorrendone la vita e i grandi successi politici e militari.

L’evento sarà organizzato in collaborazione tra il Comune di Tagliolo Monferrato, la Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”, l’Associazione “Le Muse” e il Museo della Carta di Mele.

“TRAIANO – il sogno immortale di Roma”, romanzo pluripremiato e finalista al celebre premio “Fiuggi Storia”, ripercorre la vita di Marco Ulpio Traiano, vissuto a cavallo fra il I e il II secolo, dall’infanzia ai grandi successi militari in Germania e in Dacia, fino allo scontro con i Parthi, ai confini dell’impero, dove nessuno era mai arrivato prima e oltre i quali nessuno fu più in grado di andare. Traiano restituì a Roma un senso di civiltà per molto tempo perduto e la portò in quella che sarà ricordata come l’età aurea, passando per le grandi riforme in ambito civile, amministrativo, economico e militare. Basata su solide fonti storiche, l’opera è al tempo stesso biografia e romanzo, e narra di intrighi, amori, amicizie e battaglie rivolgendosi a ogni genere di lettore. Il romanzo nasce dall’infatuazione dell’autore per gli studi sull’edificazione della Colonna Traiana condotti dall’amico scultore, di fama internazionale, Claudio Capotondi.

