Training camp a Jesolo per il Team Technipes #inEmiliaRomagna prima dei nuovi appuntamenti agonistici di domenica 16 marzo

Occasione anche per affinare i meccanismi per le cronosquadre e pedalare sulle straordinarie bici da cronometro Pinarello Bolide. Domenica 16 marzo si corre tra Popolarissima a Treviso e Trofeo San Giuseppe a Montecassiano.

Dal 13 al 16 marzo il Team Technipes #inEmiliaRomagna è ospite dell’Hotel Adlon di Jesolo per un training camp di quattro giorni, grazie alla collaborazione con A.S.D. Jesolo Team88 e il suo presidente Maurizio Pivetta, che ringrazia anche l’amministrazione comunale di Jesolo. La formazione Continental, ideata dall’ex c.t. della Nazionale di ciclismo Davide Cassani, oggi presidente APT Servizi Emilia Romagna, ha così l’opportunità di allenarsi quasi al completo dopo un mese di febbraio che ha visto i suoi atleti dividersi tra il training camp in Spagna e l’esperienza agonistica e formativa in Algeria.

Il training camp è anche occasione per i cronoman per affinare la tecnica e lo spirito di collaborazione in vista degli impegni a cronometro e nelle cronosquadre, disciplina per la quale il Team Technipes #inEmiliaRomagna può contare su una eccellenza assoluta come Pinarello e le sue bici da crono Bolide, un vero valore aggiunto in un team che anno dopo anno si consolida tra i principali in Italia.

Dopo essersi ritrovati tutti insieme a Faenza, sabato 8 marzo, per una suggestiva e molto partecipata presentazione ufficiale, i ragazzi e lo staff sono così arrivati a Jesolo, una destinazione privilegiata per gli allenamenti ciclistici, grazie alla sua offerta turistica e sportiva in grado di garantire percorsi diversificati adatti a ogni livello di preparazione, oltre a servizi specializzati per squadre e singoli atleti.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna, nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani per promuovere il territorio e il ciclismo giovanile, ha registrato una crescita costante portando tre atleti al professionismo (Manuele Tarozzi, Ludovico Crescioli e Alessandro Monaco), ottenendo 12 convocazioni in Nazionale e collezionando 25 vittorie, tra cui una tappa del Tour de l’Avenir e una del Giro d’Italia U23.

A Jesolo, il team è stato accolto con professionalità dall’Hotel Adlon grazie all’impegno di Maurizio Pivetta, figura di riferimento nel mondo del ciclismo locale, che continua a promuovere l’uso della bicicletta e il territorio, sostenendo eventi e realtà sportive di alto livello. “Siamo felici – ha detto Maurizio Pivetta – di ospitare il Team Technipes #inEmiliaRomagna e di offrire loro il massimo del comfort e della professionalità per questo importante training camp. Jesolo ha una forte vocazione per il ciclismo e accogliere una delle migliori squadre Continental italiane ed europee è per noi motivo di grande orgoglio, anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christofer De Zotti”.

Archiviati i primi fine settimana di gare in Italia con diversi piazzamenti in top-5, l’ultimo dei quali domenica 9 marzo a Civitanova con Thomas Bolognesi, 4° in volata, il training camp anticipa un fine settimana di gare di alto livello: domenica 16 marzo il team sarà al via della 108° Popolarissima a Treviso con passisti e ruote veloci, mentre gli altri affronteranno l’impegnativo percorso del Trofeo San Giuseppe a Montecassiano, nelle Marche.

L’arrivo del Team Technipes #inEmiliaRomagna conferma Jesolo come punto di riferimento per il ciclismo, consolidando il legame tra sport e territorio e promuovendo la città come destinazione d’élite per il turismo sportivo.

