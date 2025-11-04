Transito pedonale e veicolare in sicurezza. Temporaneo divieto di circolazione in prossimità della scuola primaria “Garibaldi”
La Polizia Municipale di Marsala, a seguito segnalazioni e monitoraggio dell’orario di uscita degli alunni del plesso “Garibaldi”, ha disposto variazioni alla circolazione veicolare in prossimità della suddetta scuola.
In particolare, al fine di rendere sicuro il transito pedonale dei minori e dei familiari, le vie Rubino e Cammareri Scurti – che perimetrano il plesso – resteranno temporaneamente chiusi alla circolazione per una sola ora nelle seguenti giornate: da lunedì a giovedì, ore 13:30/14:30; venerdì, ore 12:30/13:30. Apposita segnaletica verrà collocata per indicare il momentaneo divieto di transito, in vigore fino al termine del corrente anno scolastico.
Com. Stam.
