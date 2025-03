Transizione energetica, aperte le candidature alla gEneSys Autumn School Scadenza ravvicinata

Sono aperte fino al 31 marzo 2025 le iscrizioni alla gEneSys Autumn School: Gender and Intersectional Inequalities in Energy Transition, che si terrà presso la Venice International University (VIU) dal 6 al 10 ottobre 2025. La scuola è promossa nell’ambito del progetto Horizon gEneSys ‘Transforming Gendered Interrelations of Power and Inequalities in Transition Pathways to Sustainable Energy Systems’, che vede il coordinamento dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR (CNR-IRPPS), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, Center for Responsible Research and Innovation, Imperial College, Jagiellonian University, Portia, e Venice International University (VIU).

L’Autumn School si rivolge a studenti e studentesse (laurea magistrale e Phd), early-stage researchers e post-docs in ambito STEM (ingegneria, studi ambientali ecc.) o di scienze sociali e umanistiche, economia e scienze politiche, che abbiano uno spiccato interesse di ricerca nella transizione energetica. Il corso intende esplorare le dimensioni sociali, economiche e politiche della transizione energetica attraverso una lente di genere e intersezionale, fornendo strumenti e approfondimenti per integrare tali prospettive nella ricerca o nel lavoro professionale e proporre una visione della transizione energetica come rivoluzione socio-tecnica con rilevanti sfide sociali e di genere.

Le attività formative sono del tutto gratuite. Non sono previsti costi di partecipazione e le spese di iscrizione, vitto e alloggio sono interamente a carico del progetto.

Per saperne di più clicca qui (pagina in inglese)

