Trap, d’oro Stanco e d’argento De Filippis In finale Iezzi, poi sesta. Oggi il Mixed con Stanco-De Filippis e Palmitessa-Fabbrizi

Lima (PER) – La gara di Fossa Olimpica della seconda Prova di Coppa del Mondo regala all’Italia una medaglia d’oro con Silvana Stanco al femminile e una medaglia d’argento con Mauro De Filippis al maschile.

Bravissima la Stanco. La Vice Campionessa Olimpica di Parigi 2024, di Sturno (AV), ha chiuso le qualificazioni con 118/125, punteggio che le è valso il secondo posto in finale. Nella corsa alle medaglie ha affrontato, tra le altre, anche le sue compagne di podio dell’avventura a cinque cerchi, ovvero l’australiana Penny Smith, bronzo a Parigi e quarta oggi, e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, sul gradino più alto del podio francese e oggi medaglia di bronzo.

Nella parte conclusiva della finale odierna la sua avversaria è stata la spagnola Mar Moline Magrina, quarta a Parigi, e la nostra Silvana l’ha regolata con 45/50 a 43/50.

“Sono arrivata qui in Perù con ancora in bocca l’amaro per la finale della Coppa del Mondo di Buenos Aires e con la ferma intenzione di riscattarmi – ha spiegato la portacolori delle Fiamme Gialle – Ero arrabbiata, lo ammetto, e mi sono impegnata al massimo per tramutare le energie negative in forza e positività. Due Coppe del Mondo una dietro l’latra sono una bella sfida e con questo oro credo di averla superata con successo. Sono davvero contenta di questo risultato. Lo condivido volentieri con il CT Marco Conti, con il Tecnico Fabrizio Satolli che ci ha accompagnato in questa trasferta, con la Federazione, con la Guardia di Finanza e con i miei Sponsor. Ma la dedica la faccio a me stessa. Me la merito davvero”.

Brava anche Alessia Iezzi. La carabiniera di Manoppello (PE), prima in qualificazione con 120/125, in finale ha stentato a prendere il giusto ritmo e con 24/30 si è dovuta accontentare della quinta piazza assoluta.

Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV), in gara per i punti del Ranking ISSF, ha chiuso la sua esperienza a Lima con lo score di 111/125.

Ottima anche la prestazione di Mauro De Filippis nella gara maschile. Il poliziotto tarantino è stato il migliore nelle qualificazioni, chiuse con 123/125 +6 miglior punteggio di giornata. Nella finale i suoi avversari più insidiosi sono stati lo statunitense William Hinton, quest’anno già medaglia di bronzo nella Coppa di Buenos Aires, ed il croato Giovanni Cernogoraz, Campione Olimpico a Londra 2012.

Proprio con questi due tiratori ha condiviso il podio, superando il croato, terzo con 34/40, e arrendendosi solo allo statunitense, primo con 47/50. Per lui un meritatissimo argento con il punteggio di 42/50.

“È stata una competizione molto difficile per il gran caldo e per qualche ritardo nell’uscita dei piattelli – ha spiegato De Filippis al termine della finale – In ogni caso sono molto contento del risultato. Sono alla seconda gara della stagione e tornare a casa con un argento al collo mi da una grande carica per il prosieguo dell’anno. Spero che il CT Marco Conti, che ringrazio, mi convochi presto per una nuova avventura. Ho una grande voglia di vincere”,

Decimo con 120/125cGiovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e quattordicesimo con 119/125 Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

Con 113/125 ha chiuso la sua gara per i punti del Ranking ISSF Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR).

Oggi la Coppa del Mondo ISSF si chiuderà con la gara del Mixed Team di Trap. Per l’Italia ci saranno le coppie composte da Silvana Stanco e Mauro De Filippis e da Massimo Fabbrizi e Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA)

RISULTATI

Trap Maschile: 1° William HINTON (USA) 123/125 (+5) – 47/50; 2° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 123/125 (+6) – 42/50; 3° Giovanni CERNOGORAZ (CRO) 122/125 (+5) – 34/40; 4° Kun-Pi YANG (TPE) 122/125 (+4) – 30/35; 5° Leonardo LKUSTOZA (BRA) 122/125 (+1) – 25/30; 6° Joaquin CISNEROS (ARG) 122/125 (+0) – 20/25; 10° Giovanni PELLIELO (ITA) 120/125; 14° Massimo FABBRIZI (ITA) 119/125. RPO: Emanuele BUCCOLIERI (ITA) 113/125.

Trap Femminile: 1ª 1Silvana Maria STANCO (ITA) 118/125 – 46/50; 2ª Mar MOLINE MAGRINA (ESP) 115/125 – 43/50; 3ª Adriana RUANO OLIVA (GUA) 116/125 (+0) – 33/40; 4ª Penny SMITH (AUS) 116/125 (+1) – 30/35; 5ªAlessia IEZZI (ITA) 120/125 – 24/30; 6ª Klara Sioux-Un DEAN (AUS) 117/125 – 18/25. RPO: Martina GRIONI (ITA) 111/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE). RPO: Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV).

Tecnico Federale: Fabrizio Satolli.

Capo Missione: Roberta Pelosi.

PROGRAMMA

Lunedì 21 aprile Gara Trap Mixed Team

22:00 Medal Matches Mixed Team Trap

23:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Lima e Roma è di +7 ora. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00).

