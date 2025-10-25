Trapani: Aggiornamento situazione idrica

Trapani 24 ottobre 2025: Nel far seguito al comunicato di stamani , circa il grave danno provocato alla condotta comunale di Bresciana da lavori di Siciliacque, s’ informano i cittadini che, a causa di limitazioni nella fornitura idrica emergenziale da parte della stessa Siciliacque, in ragione di 80lt secondo a San Giovannello, per il tramite della condotta di Montescuro, sarà necessario domani interrompere la distribuzione idrica nel centro storico.

80 litri al secondo, sono del tutto insufficienti per poter riempire il serbatoio e provvedere dunque a soddisfare le esigenze distributive del centro storico . Sarà pertanto necessario accumulare acqua per dopodomani, in modo tale da poter garantire una distribuzione adeguata domenica mattina.

Il Comune di Trapani si scusa per i gravi disagi causati da terzi e invita i cittadini ad adottare le necessarie precauzioni nei consumi idrici.

La distribuzione idrica ordinaria sarà ripristinata non appena Siciliacque provvederà alla riparazione dei danni causati alla condotta comunale .

Ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

