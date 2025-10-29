Notizie

Trapani aggiornamento sulla distribuzione idrica

Il Comune di Trapani informa la cittadinanza che i lavori di riparazione definitiva alla condotta di Bresciana sotto il ponte Salemi sono stati completati da Siciliacque ieri notte.

Da stanotte, l’acqua di Bresciana sta tornando a fluire nei serbatoi comunali, oltre alla dotazione straordinaria di 80 litri al secondo fornita da Siciliacque dal Monte Scuro.

In giornata, i serbatoi dovrebbero essere riempiti e, tra stanotte e domani mattina, la distribuzione idrica dovrebbe tornare normale a Trapani, con erogazione su Trapani Nuova.

Ci scusiamo nuovamente per i disagi causati da terzi e speriamo di aver superato questa difficile situazione.

Ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.”

