Trapani aggiornamento sulla distribuzione idrica

Il Comune di Trapani informa la cittadinanza che i lavori di riparazione definitiva alla condotta di Bresciana sotto il ponte Salemi sono stati completati da Siciliacque ieri notte.
Da stanotte, l’acqua di Bresciana sta tornando a fluire nei serbatoi comunali, oltre alla dotazione straordinaria di 80 litri al secondo fornita da Siciliacque dal Monte Scuro.
In giornata, i serbatoi dovrebbero essere riempiti e, tra stanotte e domani mattina, la distribuzione idrica dovrebbe tornare normale a Trapani, con erogazione su Trapani Nuova.
Ci scusiamo nuovamente per i disagi causati da terzi e speriamo di aver superato questa difficile situazione.
Ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.”
Com. Stam.