La giunta Tranchida ha approvato la delibera con l’avviso per la procedura esplorativa per individuare la società che possa rappresentare la Città di Trapani nel campionato ufficiale FIGC/LND per la stagione sportiva 2021/22

Riteniamo di proporre le migliori condizioni per far ripartire il calcio in Città, auspicando la partecipazione all’avviso da parte di più soggetti che abbiano non solo i requisiti finanziari e morali richiesti per affrontare l’impegno economico adatto dichiara l’assessore Abbruscato -ma anche per evitare di associare il nome e il prestigio dei colori granata ad avventurieri senza scrupoli”- aggiunge il Sindaco Tranchida

Com. Stam.