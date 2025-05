Trapani Comix & Games 2025: Teresa Cherubini e Alex Maleev tra i protagonisti della VI edizione

Giorno 1: Claudio Sciarrone (disegnatore Disney), Cristina D’Avena, Francesco Cattani (fumettista), Gabbo DSQ (youtuber), Leo Ortolani (fumettista). Giorno 2: Teresa Cherubini (fumettista), Alex Maleev (fumettista), Myu (fumettista), Tito Faraci (sceneggiatore), Fumettibrutti.

Trapani, 25 maggio 2025 – Il Trapani Comix & Games 2025 si arricchisce di ospiti d’eccezione per la sua sesta edizione. Tra i protagonisti della manifestazione mediterranea dedicata alla cultura pop, Teresa Cherubini, fumettista e illustratrice di 26 anni, figlia del celebre cantautore Jovanotti.



Teresa si è diplomata con lode in Cartooning presso la prestigiosa Scuola di Arti Visive negli Stati Uniti nel 2022. La giovane artista ha già conquistato il panorama editoriale italiano con opere significative, tra cui il diario a fumetti “La mia estate al Jova Beach party” pubblicato nel libro-evento di Mondadori “La luce nei Tuoi Occhi” (2022) e le illustrazioni per “L’accademia per creature magiche” di Ophelia Bloom.

Di particolare rilevanza sociale è il suo recente lavoro “Red Sword”, fumetto scritto da Marco Rizzo, fumettista e giornalista trapanese e disegnato da Teresa nell’ambito del progetto “Be a Hero” del Centro Nazionale Sangue e Panini Comics, che promuove l’importanza della donazione del sangue attraverso il linguaggio del fumetto.



Nel parterre di ospiti d’eccezione, direttamente dagli USA, c’è Alex Maleev, illustratore che ha rivoluzionato personaggi iconici come Daredevil e Moon Knight per la Marvel Comics, portando il suo stile inconfondibile e la sua esperienza internazionale al pubblico siciliano.



Il Trapani Comix & Games, con oltre 50 ore di intrattenimento distribuite in tre giorni, trasforma la città in un crocevia di creatività che abbraccia fumetti, videogiochi, cosplay e cultura nipponica.

TEMI SOCIALI AL CENTRO

Il Trapani Comix & Games 2025 si è distinto per aver affrontato temi di grande rilevanza sociale attraverso il linguaggio universale del fumetto e della cultura pop.

Memoria civile e legalità: con uno spazio dedicato alla trasmissione della memoria storica e all’educazione antimafia, dimostrando come la narrazione popolare possa veicolare valori di legalità alle nuove generazioni.

Salute pubblica e prevenzione: la collaborazione con istituzioni sanitarie ha prodotto iniziative innovative di sensibilizzazione, utilizzando fumetto e gaming per promuovere comportamenti responsabili e solidarietà sociale.

Etica digitale e futuro: il festival ha affrontato le sfide dell’innovazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale al gaming responsabile, aprendo riflessioni sui diritti digitali e l’impatto sociale delle nuove tecnologie.

Inclusione e diversità: attraverso cosplay, gaming e tradizioni culturali diverse, il Trapani Comix & Games ha celebrato l’inclusione sociale e il dialogo interculturale, creando spazi di espressione per tutte le comunità.

Salute mentale e benessere psicofisico: la manifestazione ha posto al centro le sfide del disagio giovanile contemporaneo. La sindrome di Hikikomori e l’isolamento sociale sono stati contrastati mediante spazi di aggregazione dove creatività e condivisione potessero favorire il reinserimento relazionale. I disturbi alimentari hanno trovato risposta nella valorizzazione della diversità corporea e nella riflessione critica sui canoni estetici mediali. Il rapporto con i videogiochi è stato esplorato promuovendo un approccio equilibrato che ne riconosca le potenzialità educative senza ignorarne i rischi di dipendenza. Il cosplay è emerso come pratica liberatoria per sperimentare identità alternative e superare insicurezze personali, trasformando l’evento in un laboratorio collettivo di benessere psicologico attraverso l’arte e l’immaginazione.

PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA

Domenica 25 maggio, giornata finale del Trapani Comix & Games 2025, trasformerà Villa Margherita in un laboratorio di riflessione sociale. Il programma si aprirà affrontando temi importanti della salute mentale giovanile. La conferenza “Sindrome di Hikikomori: quando la stanza diventa rifugio” esplorerà l’isolamento sociale, mentre “Videogiochi: giocare o essere giocati?” analizzerà il rapporto tra gaming e benessere psicofisico. “Caro corpo, ho paura di esistere” affronterà il tema dei disturbi alimentari giovanili, seguito dal talk di Fumettibrutti su identità e rappresentazione del corpo nel fumetto contemporaneo.

Il momento sarà “25 anni dei Cento Passi” con Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Luisa Impastato e rappresentanti istituzionali per commemorare Peppino Impastato attraverso il linguaggio del fumetto.

Il Cosplay Contest porterà il vincitore alla Yamato Cup in Argentina, mentre “Verso il Trapani Pride: inclusività a fumetti” parlerà di diversità e inclusione sociale.

La giornata si concluderà con “I 40 anni di Studio Ghibli”, spettacolo di Rebecca Piano Cosplay che interpreterà dal vivo le colonne sonore di Miyazaki e Takahata.



Il festival si svolge nella Villa Margherita, a Trapani, ed è aperto dalle 10:00 alle 23:30. Ingresso giornaliero € 13,00.



Il Trapani Comix è organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, con il supporto di numerosi sponsor tra cui il main sponsor Kia Automondo.

Com. Stam. + foto