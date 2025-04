Trapani continua ad investire nella mobilità sostenibile: 12 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici tra installati e in fase di attivazione.

Prosegue con decisione l’impegno della AC di Trapani nella transizione verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Ulteriore Step: ad oggi 12 le postazioni per la ricarica di veicoli elettrici previste sul territorio comunale, suddivise in due interventi distinti, per offrire ai cittadini e ai visitatori una rete sempre più capillare, efficiente e moderna.

PRIMO INTERVENTO – ENEL X

Il primo lotto di installazioni è stato realizzato da Enel X Italy, nell’ambito del progetto SICILIA SMART CHARGING assegnato alla nostra città, che ha già completato 6 postazioni di ricarica operative nelle seguenti aree strategiche della città:

* Via Conte Agostino Pepoli

* Via Salemi

* Via Libica

* Viale Regione Siciliana

* Piazza XXI Aprile

* Corso Piersanti Mattarella

Queste colonnine rappresentano il primo passo concreto verso una rete di ricarica pubblica, accessibile e distribuita sul territorio.

SECONDO INTERVENTO – CITY GREEN LIGHT e ACEA

Un secondo intervento, attualmente in fase di installazione, è curato dalle società City Green Light e Acea. Anche in questo caso si prevede la realizzazione di altre 6 postazioni, alcune delle quali saranno funzionali e operative a partire da maggio 2025.

Le nuove installazioni saranno collocate in:

* Lungomare Dante Alighieri (altezza Palazzo D’Alì)

* Corso Piersanti Mattarella (di fronte sede Enel)

* Piazza Vittorio Emanuele

* Lungomare Dante Alighieri, angolo Via Errante

* Piazza Garibaldi

* Via Ammiraglio Staiti

L’intervento si inserisce all’interno del piano comunale per la promozione della mobilità elettrica e punta a rendere Trapani una città sempre più green e moderna.

Vogliamo accompagnare la città verso un futuro a basse emissioni, offrendo infrastrutture adeguate e servizi innovativi. L’auto elettrica è una realtà concreta e accessibile: il nostro compito è agevolarne l’adozione, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità urbana.

Rimane confermata la gratuità della sosta nei parcheggi blu in favore dei veicoli interamente a trazione elettrica.

L’ Assessore LL.PP.

Vincenzo Guaiana

Il Sindaco

Giacomo Tranchida

