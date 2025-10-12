Trapani: Controlli sul territorio, 15 sanzioni, due sequestri e un’indagine ambientale

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Operativo Mobile della Polizia Locale di Trapani, impegnato nella giornata di martedì 8 ottobre 2025 in una serie di interventi mirati alla sicurezza stradale e al contrasto delle condotte illecite.

Durante i pattugliamenti sono state elevate 15 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in gran parte per sosta irregolare in via Pier Santi Mattarella, dove è stata riscontrata una diffusa condotta di “sosta selvaggia” che intralciava la circolazione.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno fermato un giovane alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione e senza patente di guida, mai conseguita. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre il conducente è stato sanzionato per un importo complessivo di circa 6.000 euro.

Sempre nella stessa giornata, in via della Zagara, è stato individuato un altro veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Dopo le opportune verifiche, si è proceduto al sequestro amministrativo del mezzo.

Infine, nel corso dei rilievi di un sinistro stradale, il personale del Nucleo ha scoperto un’attività di gestione illecita di rifiuti ingombranti, commissionata a un soggetto privato non autorizzato. L’indagine è tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità e reati in materia ambientale.

La Polizia Locale di Trapani ribadisce il proprio impegno quotidiano nel garantire la sicurezza stradale contrastando comportamenti rischiosi da parte di soggetti privi di qualsiasi senso di responsabilità verso gli altri utenti della strada, per assicurare la legalità e il decoro urbano, a tutela dei cittadini e del territorio.

