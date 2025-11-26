Notizie

Trapani – Emergenza Idrica – aggiornamento alla popolazione

Riavviati i rilanci / pozzi Bresciana dopo il fermo per consentire i lavori di collegamento emergenziale con condotta Siciliacque (grave crisi diga regionale Garcia), nelle more bonificando alcune perdite alle stazioni. Da ieri l’acqua copiosa sta riempiendo i serbatoi di San Giovannello.

Programma distribuzione: A. Centro Storico: prevista distribuzione da sfioro in condotta già in serata, con erogazione completa domani mattina giovedì 27 Nov 2025; B. Trapani Nuova:

prevista distribuzione da sfioro in condotta domani sera, con erogazione completa dopodomani mattina venerdì 28 novembre 2025.

Per approvvigionamenti emergenziali a mezzo autobotti della protezione civile

320/4311674

Com. Stam.

