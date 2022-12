“TRAPANI GREEN” – Affidamento diretto incarico progettazione esecutiva/definitiva

Affidamento diretto dell’incarico per per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano – “TRAPANI GREEN”

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria – per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano (DM 15/04/2021) – “TRAPANI GREEN”.

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, iscritti all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 comma 1 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. e sulla piattaforma MEPA per la categoria: “SERVIZI PROFESSIONALI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA PAESAGGISTICA”.

l requisiti minimi di natura professionale sono:

(per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Ordine Professionale professionale (Ingegneri o Architetti) previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. II punto 3).

(per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

La manifestazione d’interesse deve pervenire, a mezzo pec, entro le ore 14,00 del giorno 12/01/2023, esclusivamente all’indirizzo indicato nel presente avviso: llpp.gare@pec.comune.trapani.it.

La manifestazione di interesse deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico candidato (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della manifestazione d’interesse.

Maggiori dettagli al link Città di Trapani

