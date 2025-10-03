Trapani, la mensa scolastica parte regolarmente in tutti gli istituti comprensivi

Trapani – A Trapani la mensa scolastica è partita senza intoppi e nei tempi previsti. Da lunedì 29 settembre il servizio è attivo in tre Istituti Comprensivi della città e da lunedì 6 ottobre sarà garantito anche nel quarto, completando così la copertura in tutte le scuole interessate.

Si tratta di un servizio molto atteso dalle famiglie, soprattutto nei plessi che prevedono il tempo pieno e l’orario prolungato. L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di aver assicurato ai piccoli studenti un pasto regolare e di qualità, elemento che contribuisce non solo alla buona organizzazione della giornata scolastica, ma anche al benessere e alla crescita educativa dei bambini.

Nel frattempo, da oggi e per i prossimi giorni, i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia inizieranno a ricevere sul proprio conto corrente il rimborso parziale per la mensa relativo allo scorso anno scolastico.

Così il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: “Voglio ribadire con forza un concetto fondamentale: il servizio di mensa scolastica non è un semplice adempimento logistico, ma un pilastro strategico della nostra politica educativa. La mensa rappresenta, a tutti gli effetti, un momento cruciale della giornata formativa. Estende il tempo scuola in un contesto protetto e strutturato, dove l’atto del mangiare insieme si trasforma in una preziosa opportunità di apprendimento, socializzazione e crescita civica.

Il nostro impegno come Amministrazione è quello di assicurare un pasto nutriente e completo ogni giorno a tutti gli studenti. Questo significa garantire un diritto essenziale, abbattendo le barriere della condizione socio-economica e garantendo a ogni bambina e bambino pari opportunità di accesso al benessere.

Garantire la mensa è un investimento diretto e prioritario per contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica, costruendo un ambiente scolastico più accogliente, inclusivo e capace di dare a ogni bambina e bambino un punto di partenza equo per il suo futuro.”

“L’attivazione tempestiva e regolare del servizio mensa è il frutto di un lavoro attento e condiviso – ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Passalacqua –. Non parliamo solo di un supporto organizzativo, ma di un presidio educativo e sociale che valorizza il tempo scuola”.

