Sono iniziati i lavori di riparazione sulla condotta, nella via Libica.Chi si immetterà sul passaggio a livello dalla via Marsala avrà l’obbligo di girare a destra verso via Virgilio.

Al contrario chi proviene dalla Via Virgilio potrà soltanto svoltare a sinistra per immettersi sulla via Marsala.Gli automobilisti che provengono dalla via Libica saranno deviati su Via Isola Zavorra in direzione Palailio.

Com. Stam.