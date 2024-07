Trapani Omaggio a Paolo: due serate nel segno di Borsellino

La manifestazione si svolgerà giovedì 18 e venerdì 19 luglio presso la Casina delle Palme a Trapani – Due serate dedicate alla memoria di Paolo Borsellino. Torna, come ogni anno da 23 anni, la manifestazione organizzata dall’Associazione Alphaomega e dall’Istituto Nova Civitas “Omaggio a Paolo”.

L’evento, per quest’anno, diventa un vero e proprio “Festival della legalità” che si svolgerà giovedì 18 e venerdì 19 luglio presso la Casina delle Palme a Trapani.

Giovedì 18 luglio la serata, dalle ore 21, sarà dedicata al talk “Trapani contro le mafie. Il riscatto di un territorio attraverso Cultura, Impresa e Sport” con la partecipazione di: Francesco Scarpinato (Assessore Regionale Beni Culturali), on. Carolina Varchi (Deputato Nazionale), Vito Pellegrino (Presidente Sicindustria Trapani), on. Fabrizio Ferrara (Presidente Commissione Cultura ARS), on. Giuseppe Bica (Deputato Regionale Collegio di Trapani), Ferdinando Croce (Direttore Generale ASP Trapani), Giacomo Tranchida (Sindaco di Trapani), on. Livio Marrocco (Presidente ISES Nova Civitas), Giovanni De Santis (Presidente di MeMa) e Norbert Biasizzo (Handball Erice). Presenta e modera il giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore.

Venerdì 19 luglio, giorno del 32° anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, la Casina delle Palme ospiterà a partire dalle 21.00 il “Concerto Live Music in ricordo di Paolo e gli agenti della scorta”. Si alterneranno sul palco il comico palermitano Chris Clun e la musica degli Altura Live Band e dei Foreway. La serata sarà presentata da Vittoria Abbenante. La produzione artistica è curata dall’agenzia Notorius Event & Management.

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, dall’Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo e dall’Assemblea Regionale Siciliana. Partner dell’evento “Azienda Agricola Ingardia”, “La Bussola” e “NELE, Taste of Sicily”. Partner tecnico TiltUp Produzione Video e Media Partner Telesud.

«Quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare: due serate per ricordare la figura di Paolo Borsellino e i ragazzi della scorta morti per difendere lo Stato. Ogni giorno – affermano i rappresentati di Alphaomega e Nova Civitas – dobbiamo dire “no” alla mafia. Ogni giorno dobbiamo ricordarci ciò che è avvenuto in passato per evitare che possa ripetersi. Ma non possiamo distrarci, la mafia, purtroppo si è evoluta e dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. Per questo abbiamo voluto parlare fuori dai soliti stereotipi puntando allo sviluppo di un territorio per trasformare le idee in azione concreta contro tutte le mafie».

L’ingresso delle serate sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Com. Stam. + foto