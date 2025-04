Trapani, parte il restyling del cimitero comunale: conti in ordine e via ai lavori

Trapani – Con l’approvazione dei bilanci e una gestione finanziaria tornata in equilibrio dopo la scissione territoriale (e dunque anche finanziaria) con Misiliscemi, l’Amministrazione comunale di Trapani dà finalmente il via a un intervento atteso da molti anni: si dà il via il restyling complessivo del cimitero comunale, a partire dal restauro del Corpo 7, edificio storico in cemento armato su tre livelli, da tempo in condizioni critiche.

L’investimento complessivo per questo primo intervento ammonta a circa 1,2 milioni di euro, destinati a lavori di consolidamento strutturale, messa in sicurezza e ripristino delle parti ammalorate, con l’inserimento di nuove armature e staffe per garantire la piena stabilità dell’edificio.

“Finalmente possiamo intervenire in modo strutturale – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida –. Avere bilanci approvati e risorse disponibili ci permette di guardare con concretezza anche al decoro oltre che alla sicurezza di spazi pubblici importanti come il cimitero, che rappresenta non solo un luogo di memoria ma un pezzo fondamentale dell’identità della nostra comunità. Questo è solo l’inizio di un percorso più ampio di riqualificazione”.

L’intervento sul Corpo 7 è il primo tassello di un progetto complessivo già avviato nei mesi scorsi, che comprende la messa in sicurezza del solaio del deposito-inceneritore, la pulizia dei fluviali del tetto dell’obitorio, la sostituzione di corrimano, l’installazione di nuove bacheche informative e il restauro del portone in legno degli uffici direzionali. Sono stati inoltre ripristinati i primi cestini portarifiuti e create nuove aiuole per migliorare l’aspetto estetico del camposanto.

“Questo intervento rappresenta un segnale forte per i cittadini – aggiunge l’assessore ai Servizi Cimiteriali Giuseppe La Porta –. Abbiamo ereditato una criticità assai datata e divenuta oltremodo complessa per gli equilibri finanziari compromessi dalla scissione territoriale, ma oggi possiamo finalmente voltare pagina. Non ci limiteremo a risolvere problemi urgenti: vogliamo restituire decoro, funzionalità e rispetto a un luogo che ogni giorno accoglie centinaia di persone. Un cimitero curato è un atto di civiltà e attenzione verso la nostra storia e le nostre famiglie”.

A breve saranno avviati anche i lavori di pulizia e sistemazione dell’area riservata ai bambini, mentre continuano gli interventi di manutenzione ordinaria. “Grazie all’impegno della Trapani Servizi e a tutte le altre ditte interessate che si stanno spendendo per raggiungere questo importante risultato”, ha concluso La Porta.

