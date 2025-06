Trapani, pioggia di medaglie ai Campionati italiani pattinaggio corsa

Una vittoria che profuma di casa quella di Vincenzo Maiorca, in forza alla società siciliana Asd Città di Priolo, Siracusa.

Il campione mondiale in carica ha infatti vinto la medaglia d’oro nella gara Crono atleti contrapposti Senior maschile al Campionato italiano di pattinaggio corsa su pista. La competizione tricolore, per le categorie Allievi, Junior e Senior, si sta svolgendo in questi giorni a Trapani, Sicilia.

Dunque per la gara Senior maschile 1 giro Crono atleti contrapposti alle spalle di Vincenzo Maiorca, che ha chiuso con un punteggio di 18.037, si sono posizionati Enrico Salino (Vittoria Torino) con 18.087 e Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN) con 18.121.

“É sempre bello gareggiare nella propria regione, anche perché tra il pubblico sugli spalti c’erano tanti amici e famigliari – racconta Vincenzo Maiorca -. Doveva esserci anche mio nonno perciò, anche se non è riuscito ad essere presente, dedico a lui questo successo. Finiti i Campionati italiani la testa andrà agli Europei. L’Italia in questi anni ha dimostrato di essere una Nazione di vertice, da temere”.

Nel femminile a vincere è stata la vice campionessa mondiale Asja Varani (Rolling Bosica TE) con un totale di 19.145 punti, seconda Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) con 19.573, terza Valentina Buccolini (Apd Juvenilia MC) con 19.623. “Dedico questa vittoria a mia mamma che sta lottando contro la malattia” le parole commosse di Asja Varani dopo la medaglia d’oro nella crono atleti contrapposti Senior femminile. Varani ha appena concluso la laurea triennale e si prepara a frequentale la magistrale di Psicologia con l’inizio del prossimo anno accademico.

Sempre nella gara Crono atleti contrapposti, ma categoria Juniores femminile, a brillare è la pluricampionessa Sofia Paola Chiumiento (Asd Mens Sana 1871 SI) con 19.146 seguita da Asia Negri (Asd Sport Inside SP) con 19.746 e Rita De Gianni (Asd Mens Sana 1871 SI) con 19.761. Sofia Paola Chiumiento e Vincenzo Maiorca formano una coppia d’oro anche nella vita. “Ci capita di allenarci assieme e se io sono quella che spinge per provare sempre qualcosina in più, lui di contro mi sprona a fare sempre meglio poiché è ovviamente più forte rispetto a me. La pista qui a Trapani è veloce, simile a quella in cui mi alleno” spiega proprio Sofia Paola Chiumiento.

Tra i colleghi del maschile Juniores: primo gradino del podio per Cristian Scassellati (Fortitudo Fabriano AN) con 18.245, secondo pet Guglielmo Lorenzoni (Asd Mens Sana 1871 SI) con 18.404 e terza posizione per Tommaso Ceccarello (Skating C.Rovigo) con 18.420.

La giornata si è chiusa con le gare della 10.000 m a eliminazione per tutte le categorie maschili e femminili. Tra le Senior la società Rolling Bosica Teramo festeggia l’oro e l’argento grazie rispettivamente a Giulia Presti (16.20.996) e alla compagna di team Edda Paluzzi (16.21.346); chiude il podio Giulia Lollobrigida (Fiamme Azzurre RM) con 16.21.711. Tra i Senior uomini Alessio Clementoni (Rolling Bosica TE) approfitta di alcune cadute e taglia il traguardo sul 15.18.186; secondo Andrea Cremaschi (Pol. Bellusco MB) con 15.21.982 e terzo Matteo Barison (Patt. Spinea VE) con 15.24.511. E si festeggia anche a casa della famiglia Castorina considerato il primo e terzo posto delle gemelle Giorgia e Martina (entrambe Diavoli Rossi CT) che hanno chiuso rispettivamente con 16.57.401 e 16.57.592. Nel mezzo si piazza Elisa Folli (Debby Roller Team RM) con 16.57.564. Negli Juniores maschile si laurea campione italiano Giorgio Ghiso Erba (Roma 7 Pattinaggio) con 15.54.153, seguito da Marco Pieraccioni (Asd Mens Sana 1871 SI) con 15.55.729 e Francesco Onesti (Patt. Piombinesi LI) con 15.55.832.

I RISULTATI DI VENERDì 6 GIUGNO 2025:

Crono atleti contrapposti – Seniores Femminile

Asja Varani (Rolling Bosica TE) 19.145

Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) 19.573

Valentina Buccolini (Apd Juvenilia MC) 19.623

Crono atleti contrapposti – Seniores Maschile

Vincenzo Maiorca (Asd Città di Priolo SR) 18.037

Enrico Salino (Vittoria Torino) 18.087

Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN) 18.121

Crono atleti contrapposti – Juniores Femminile

Sofia Paola Chiumiento (Asd Mens Sana 1871 SI) 19.146

Asia Negri (Asd Sport Inside SP) 19.746

Rita De Gianni (Asd Mens Sana 1871 SI) 19.761

Crono atleti contrapposti – Juniores Maschile

Cristian Scassellati (Fortitudo Fabriano AN) 18.245

Guglielmo Lorenzoni (Asd Mens Sana 1871 SI) 18.404

Tommaso Ceccarello (Skating C.Rovigo) 18.420

Crono atleti contrapposti – Allieve

Vittoria Andreetta (Adhp Gruppo Cosmo VE) 20.123

Giulia Marelli (Asd Brianza Inline GO) 20.337

Chiara Di Pasquale (Asd Skating Inline Priolo SR) 20.389

Crono atleti contrapposti – Allievi

Filippo Ravelli (Asd Inline 360 MI) 18.772

Juri Levorato (Patt. Spinea VE) 18.928

Alberto Rodi (Rolling Bosica TE) 19.231

10.000 m a eliminazione – Seniores Femminile

Giulia Presti (Rolling Bosica TE) 16.20.996

Edda Paluzzi (Rolling Bosica TE) 16.21.346

Giulia Lollobrigida (Fiamme Azzurre RM) 16.21.711

10.000 m a eliminazione – Seniores Maschile

Alessio Clementoni (Rolling Bosica TE) 15.18.186

Andrea Cremaschi (Pol. Bellusco MB) 15.21.982

Matteo Barison (Patt. Spinea VE) 15.24.511

10.000 m a eliminazione – Juniores Femminile

Giorgia Castorina (Diavoli Rossi CT) 16.57.401

Elisa Folli (Debby Roller Team RM) 16.57.564

Martina Castorina (Diavoli Rossi CT) 16.57.592

10.000 m a eliminazione – Juniores Maschile

Giorgio Ghiso Erba (Roma 7 Pattinaggio) 15.54.153

Marco Pieraccioni (Asd Mens Sana 1871 SI) 15.55.729

Francesco Onesti (Patt. Piombinesi LI) 15.55.832

10.000 m a eliminazione – Allieve

Giorgia Fossemò Salvemme (Rolling Bosica TE) 17.27.757

Arianna Cicchiné (Redblack R.Team CR) 17.28.979

Sara Scotto (Patt. Piombinesi LI) 17.29.067

10.000 m a eliminazione – Allievi

Matteo Ponziani (Csen Roma Patt.) 18.57.726

Andrea Giolo (Patt. Spinea VE) 18.57.936

Daniele Pennavaria (Vittoria Torino) 18.58.213

